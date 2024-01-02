الريف والبادية النيابية تبحث دور المدن الصناعية في تحقيق التنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية، المهندسة عبير الجبور، أن المدن الصناعية ذراع رئيس لجذب الاستثمار، ما يوجب تهيئة البيئة الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات.

جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا للجنة، اليوم الثلاثاء، بحث دور شركة المدن الصناعية الأردنية، ومساهمتها في تحقيق التنمية في مختلف مناطق الريف والبادية الأردنية.

ودعت الجبور، بحضور مدير عام الشركة عمر جويعد، إلى ضرورة توفير وتأهيل البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأكدت أهمية التركيز على الجانب التنموي، من خلال توظيف أبناء تلك المناطق، خصوصًا في الوظائف الإدارية، وضرورة تأسيس معاهد تدريبية في تلك المناطق، من أجل تأهيل أبنائها ليكونوا مؤهلين لدخول سوق العمل.

من جانبهم دعا النواب: علي الطراونة، وزينب البدول، وهادية السرحان، وأسماء الرواحنة إلى ضرورة تعزيز البيئة الاستثمارية وتنشيطها بمختلف مناطق المملكة، من خلال منح الامتيازات والتسهيلات للمستثمرين، بهدف توفير الوقت والجهد والمال عليهم، ليكونوا مساهمين في تحقيق التكامل الاقتصادي.

من جهته، قال جويعد إن دور "المدن الصناعية" تنسيقي فقط، وليس إداريًا، مبينا أن الاتفاقيات الموقعة بين المستثمرين ووزارة العمل، حددت الحد الاقصى من العمالة الوافدة بنسبة 75 بالمئة.

واستعرض جويعد نشأة الشركة وأهدافها مشيرًا إلى أنها تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتنفذ مشاريعها بتمويل ذاتي.

وقال إن من أهداف الشركة، دراسة وتخطيط وإنشاء وإدارة جميع المدن الصناعية في المملكة التابعة لها، وتشجيع انتقال المشاريع الصناعية القائمة إلى المدن الصناعية، فضلًا عن العمل على إقامة مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق المملكة.

و"المدن الصناعية"، حسب جويعد، تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار فيها بشكل يحقق التكامل فيما بينها.

--(بترا)

م خ /ف ق

02/01/2024 17:11:35