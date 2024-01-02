البورصة تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أنه تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق، لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان، بهدف ضمان أن تعكس المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بدقة.

وبموجب المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات، وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.

وأضاف الوظائفي بحسب ما نشره موقع البورصة الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، أنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 10 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 4 شركات أخرى. وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي: مصانع الآجواخ الاردنية، وفيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية، والخطوط البحرية الوطنية الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، وميثاق للاستثمارات العقارية، والتأمين الأردنية، ومجموعة الخليج للتأمين - الأردن، والزرقاء للتعليم والاستثمار، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، ومساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.

أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، والاسواق الحرة الأردنية.

كما وتشمل المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر، بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حده الأعلى إلى 10بالمئة.

وبين الوظائفي، أن القيمة السوقية لشركات عينة الرقم القياسي العام ASEGI تشكل ما نسبته 90.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 93.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 والرقم القياسي ASETR، فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 83.2 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 86.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.

وأوضحت أنه سيتم التعديل على عينة الأرقام القياسية اعتباراً من اليوم ، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط التالي:

--(بترا)

رش/ ف م

02/01/2024 17:10:14