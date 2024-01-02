البورصة تجري المراجعة الربعية الدورية لمؤشرها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أنه تم إجراء المراجعة الربعية الدورية لجميع الشركات المدرجة في السوق، لاختيار عينة مؤشرات أسعار الأسهم لبورصة عمان، بهدف ضمان أن تعكس المؤشرات حركة وأداء ونشاط السوق بدقة.
وبموجب المراجعة تمت متابعة نشاط الشركات خلال آخر ربع، واختيار شركات عينة المؤشرات من خلال تطبيق المعايير المعتمدة في بورصة عمان لاختيار الشركات، وهي القيمة السوقية للشركة وعدد أيام تداولها خلال آخر ربع.
وأضاف الوظائفي بحسب ما نشره موقع البورصة الإلكتروني اليوم الثلاثاء ، أنه نتيجة لتطبيق هذه المعايير فقد تم سحب 10 شركات من عينة الرقم القياسي العام وإضافة 4 شركات أخرى. وبالنسبة للشركات التي تم سحبها من العينة فهي: مصانع الآجواخ الاردنية، وفيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية، والخطوط البحرية الوطنية الأردنية، والعربية الدولية للفنادق، وميثاق للاستثمارات العقارية، والتأمين الأردنية، ومجموعة الخليج للتأمين - الأردن، والزرقاء للتعليم والاستثمار، والشراع للتطوير العقاري والاستثمارات، ومساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية.
أما بالنسبة للشركات التي تمت إضافتها للعينة فهي: السنابل الدولية للاستثمارات الاسلامية (القابضة)، والتجمعات الاستثمارية المتخصصة، والاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين، والاسواق الحرة الأردنية.
كما وتشمل المراجعة احتساب نسبة الأسهم الحرة لكافة الشركات المدرجة في البورصة بالاعتماد على البيانات الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية، إضافة إلى تخفيض أوزان بعض الشركات في المؤشر، بهدف تخفيض تأثيرها على تحركات الرقم القياسي ليصل في حده الأعلى إلى 10بالمئة.
وبين الوظائفي، أن القيمة السوقية لشركات عينة الرقم القياسي العام ASEGI تشكل ما نسبته 90.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 93.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.
أما فيما يخص عينة الرقم القياسي ASE20 والرقم القياسي ASETR، فقد شكلت القيمة السوقية لشركات العينة ما نسبته 83.2 % من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة، فيما تشكل نسبة القيمة السوقية للأسهم الحرة لهذه الشركات 86.5بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات المدرجة في البورصة.
وأوضحت أنه سيتم التعديل على عينة الأرقام القياسية اعتباراً من اليوم ، حيث يمكن للمهتمين الاطلاع على مكونات العينة وأوزانها الجديدة من خلال الرابط التالي:
--(بترا)
رش/ ف م
02/01/2024 17:10:14
MENAFN02012024000117011021ID1107677986
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