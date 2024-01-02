البرلمان العربي يبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي، أبرز المستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.
وجدد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
وأطلع العسومي السفيرة الصيحي على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.
بدورها، أكدت الصيحي دور البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، معربة عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان للدفاع عن قضايا الأمة العربية.
--(بترا)
ن ا/م ف
02/01/2024 17:04:43
MENAFN02012024000117011021ID1107677985
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