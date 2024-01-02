البرلمان العربي يبحث تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 كانون الثاني (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية السفيرة دينا الصيحي، أبرز المستجدات على الساحة العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والتصعيد الخطير الذي يشهده قطاع غزة.

وجدد العسومي التأكيد على دعم البرلمان العربي لموقف مصر في كل ما تتخذه لحماية وصون أمنها القومي، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

وأطلع العسومي السفيرة الصيحي على خطة التحرك البرلمانية التي أعدها البرلمان لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ومواجهة الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال على قطاع غزة، وتوثيق جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الأطفال والنساء والشيوخ العزل.

بدورها، أكدت الصيحي دور البرلمان العربي على المستوى العربي والإقليمي والدولي، في ظل استراتيجيته الخاصة بتعزيز الدبلوماسية البرلمانية، معربة عن ترحيبها بتعزيز التعاون مع البرلمان للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

--(بترا)

ن ا/م ف

02/01/2024 17:04:43