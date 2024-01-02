الغذاء والدواء: 19% نمو صادرات الأدوية العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال العام 2023، نموا بنسبة 19 بالمئة، حيث وصل عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار، مقارنة بحجم صادرات العام 2022، والتي بلغت 2178 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت إلى 514.7 مليون دينار.
وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، حول أبرز انجازات المؤسسة خلال العام الماضي، إن المؤسسة تمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعزيز إنتاج وصادرات القطاع، بصفته أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف، أن المستوردات من الأدوية بلغت 2248 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 448.7 مليون دينار، لافتا إلى أن المؤسسة أصدرت 2513 شهادة حرية بيع لغايات تصدير الأدوية الأردنية، فضلا عن إنجاز 1110 تصاريح استيراد وتصدير للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
وأشار إلى أن إجمالي الأدوية المسجلة لدى المؤسسة وصل إلى 8589 صنفا دوائيا يغطي جميع المجموعات العلاجية ومن مختلف التراكيز والأشكال الصيدلانية، منها 4476 صنفا دوائيا محليا و4113 صنفا دوائيا مستوردا.
وبين أن المؤسسة أنجزت خلال العام 2023، تسجيل 314 صنفا دوائيا منها 160 محليا و154مستوردا، إضافة إلى تسجيل 247 صنفا من المستحضرات الطبيعية والفيتامينات وحليب الاطفال شملت 80 مستحضرا طبيعيا و148 من الفيتامينات والمعادن و18 صنفا من حليب الأطفال وأغذية الرضع.
كما أنجزت الكوادر الفنية المختصة في مديرية الدواء تجديد تسجيل 502 صنف دوائي، شملت هذه الأصناف 242 صنفا دوائيا أصيلا، و244 صنفا دوائيا له مثيل، و11 من الأمصال والمطاعيم، فيما تم تجديد تسجيل 5 أصناف من الأدوية الطبيعية.
ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة تواصل المراجعة والدراسة الدورية لأسعار الأدوية، وإعادة النظر فيها بشكل مستمر ومقارنتها بأسعار دول الجوار وبلد المنشأ، ومراجعة أسس تسعير الأدوية بشكل مستمر بهدف توفير الأدوية بأسعار مناسبة، إضافة إلى عمليات المراجعة والدراسة الدورية التي خلصت إلى مراجعة وتخفيض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال العام 2023، وتسعير 261 صنفا دوائيا لغايات التسجيل، فيما جرى تسعير 261 صنفا دوائيا لغايات تجديد التسجيل.
وكما أشار إلى أن قيمة الأدوية المتداولة للقطاعين العام والخاص بلغت 831 مليون دينار، وشكلت الأدوية محلية الصنع منها ما قيمته 402.4 مليون دينار، وقيمة الأدوية المستوردة 428.6 مليون دينار.
ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الدواء، نفذت 1335 زيارة تفتيشية، جرى خلالها الكشف على 1202 صيدلية و102 مستودع أدوية و30 مؤسسة غير صيدلانية، نتج عنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة بما في ذلك إغلاق 65 منشأة صيدلانية، وتنفيذ 136 زيارة تفتيشية على مصانع أدوية 12 منها لمصانع خارج المملكة.
وبين مهيدات أن دور المؤسسة يشمل تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المملكة، لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي، حيث قيمت المؤسسة ودرست بروتوكولات 266 دراسة تكافؤ حيوي، فيما تمت دراسة وتقييم 79 دراسة سريرية، رفدت الاقتصاد الوطني بإيرادات مالية، إلى جانب دورها في ترخيص واعتماد المراكز والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية، ودورها في المتابعة والرقابة المستمرة لضمان تطبيق قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011، والأنظمة الصادرة وبما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات ويعزز تنافسية قطاع الدراسات الدوائية في الأردن والارتقاء به، حيث نفذت المؤسسة 524 زيارة تفتيشية على مراكز إجراء الدراسات الدوائية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية.
وأوضح أن المؤسسة باشرت في تنفيذ مشروع ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وافتتحت فرعا لليقظة الدوائية في مركز الحسين للسرطان في مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة، وأصدرت المؤسسة التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية Aware classification واطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، ونشر 6 دراسات علمية تتعلق بالمأمونية الدوائية والمضادات الحيوية، وفتشت على 8 أنظمة خاصة باليقظة الدوائية، إضافة إلى التعامل مع 608 معاملات مأمونية دوائية (نشرات/RMP/PSUR) و1043 تقريرا للآثار الجانبية للأدوية و152 معاملة للإعلام الدوائي.
وقدمت المؤسسة 254 استشارة علمية للشركات المحلية ومستودعات الأدوية استمرارا لدورها في تشجيع التطوير المستمر للأدوية وتقديم ملفات الأدوية للتسجيل بما فيها الأدوية ذات القيمة المضافة سواء أثناء تطوير المستحضر أو حتى بعد التسجيل وتعزيز التواصل مع الشركات الصانعة والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بملفات الأدوية.
وفي مجال مراقبة وتتبع الغذاء، نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق منذ مطلع العام 2023 ما مجموعه 62078 جولة رقابية للمنشآت الغذائية، نتج عنها عدة إجراءات رقابية تمثلت بتوجيه 35798 إنذارا، وإيقاف 2235 منشأة، وإغلاق 533 منشأة غذائية، وإحالة 1445 منشأة غذائية مخالفة للنائب العام.
كما نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء 370 جولة ميدانية، ونفذت لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي 615 زيارة ميدانية نتج عنها توجيه 242 مخالفة، شملت 209 إشعارات سلبيات و20 إيقاف عن العمل و13 إغلاقا، فيما نفذت وحدة المنشآت السياحية 622 زيارة ميدانية للفنادق والمطاعم السياحية نتج عنها إنذار 177 مطعما، وإيقاف 34 مطعما سياحيا، وتحويل مطعمين منها إلى المحكمة.
وتعاملت المؤسسة من خلال شعبة المضافات الغذائية مع 1036 معاملة، منها 967 موافقة على استيراد مضافات الغذائية، كما تعاملت شعبة التعبئة والتغليف مع 925 موافقة استيراد وتداول لمواد معدة للتلامس مع الغذاء، حيث تعاملت شعبة الغذاء المصدر مع 4271 شهادة خاصة بالمنتج لغايات التصدير وشهادة حرية البيع، في حين تعامل قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين مع 676 طلب إجازة أغذية استعمال الخاص، و692 طلب إجازة أغذية لرياضيين، كما تعاملت لجنة الرد على الاعتراضات مع 398 طلبا لإعادة الفحص أو رد الاعتراض.
وبينت إحصائية صادرات ومستوردات الغذاء، أن قيمة المستوردات بلغت 2,452 مليون دينار، والصادرات 788 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره 41 مليون دينار، حيث بلغ مجموع المخالفات الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من إتلاف وإعادة تصدير 194 مخالفة بوزن 4123 طنا، وبلغت نسبة المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من حيث عدد البنود المستوردة المخالفة 0.3 بالمئة في حين بلغت من حيث الوزن المستورد المخالف 0.2 بالمئة.
وكشف مهيدات، أن المؤسسة من خلال مديرية المختبرات (مختبر الرقابة الدوائية) استلمت 7580 عينة، وأصدرت 7376 تقريرا مخبريا، فيما أجرى قسم مختبر الغذاء 577166 فحصا مخبريا لـ 53934 عينة، حيث أجرى 480092 فحصا منها في مختبر عمان، و61862 فحصا في مختبر جمرك عمان، إضافة إلى 35212 فحصا في مختبر إربد.
وأضاف أن المؤسسة تتابع تحديث نظام فحص الغذاء مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب الكوادر على التحديثات فيما يخص عملهم وتفعيل نظام مراقبة الحرارة لأجهزة شعبة الأحياء الدقيقة في مختبر الغذاء، وإعداد المسودة النهائية لتطوير وتعديل تعليمات المختبرات التعاقدية، وتقييم هذه المختبرات من قبل الفنيين تمهيدًا لأعتمادها كمختبرات مرجعية وحسب أسس اعتماد المختبرات المرجعية المعتمدة لدى المؤسسة، لافتا إلى توافق نتائج مختبر الرقابة الدوائية مع نتائج مجموعة المختبرات العالمية EDQM &LGC في فحص الكفاءة المخبرية لكل من شعبتي الفحص الأولي والجرثومي.
وبين مهيدات أن المؤسسة من خلال مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية أنجزت 32565 فاتورة استيراد مستلزمات طبية ومواد تجميل، فيما أنجزت 4368 فاتورة تصدير، مشيرا إلى أن المديرية تعاملت من خلال قسم تسجيل المستلزمات مع ما مجموعه 5319 معاملة، منها 1303 معاملات تسجيل مستلزمات طبية و232 معاملة تجديد تسجيل، وبلغ عدد المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المحلية المسجلة 798 مستحضرا، في حين بلغ عدد المسجلة المستوردة منها 5109 مستحضرات، كما تعاملت المديرية مع 771 طلبا للتسعير أو إعادة التسعير أوتخفيض أسعار مستلزمات طبية، وأصدرت 136 شهادة حرية البيع لمصانع التجميل و215 شهادة حرية البيع للمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية، نفذت 542 زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 137 منشأة مخالفة وإغلاق 24 منشأة والتعامل مع 43 معاملة تحفظ و67 معاملة إتلاف، إضافة إلى إعداد مسودة أسس استيراد وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية ومسودة أسس استيراد وتداول المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية.
وقال مهيدات إن المؤسسة أصدرت أسس منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وشروط عرض وبيع منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني، وسجلت من خلال وحدة التبغ 262 سائلا إلكترونيا و65 جهازا للسائل الإلكتروني، وتسجيل 237 جهازا للاستخدام لمرة واحدة، فضلا عن دراسة وإنجاز 8 آلاف معاملة جمركية، وترخيص 189 منشأة لغايات بيع منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.
ودرست المؤسسة من خلال وحدة التصنيف الأولي ما مجموعه 2275 طلب تصنيف، 478 طلبا منها تم تصنيفه كأغذية للرياضيين و550 طلبا تم تصنيفه كأغذية خاصة و239 طلبا تم تصنيفها كفيتامينات و472 طلبا تم تصنيفه كمستحضرات ونواتج طبيعية، و40 طلبا تم تصنيفها كدواء أصولي وطلبين تم تصنيفهما كأغذية رضع، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تصنيفها كمستلزمات ومواد تجميل 144 طلبا، وطلبين تم تصنيفهم كأغذية رضع.
وضمن إطار جهود المؤسسة في تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات، وآخر المستجدات العلمية والعالمية، أقرت المؤسسة نظام فحص الأدوية لسنة 2023، وتعليمات فحص الأدوية لسنة 2023، ونظام فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، وتعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023، وأسس تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لسنة 2023.
كما أقرت المؤسسة أسس تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2023، ومشروع تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2023، وتعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2023، وتعليمات النظر في الاعتراضات على إجراءات الرقابة على الغذاء لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة تخزين المواد الغذائية لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة تصنيع المواد والمشروبات الغذائية وأنشطة تصنيع منتجات المواد المعدة للتلامس مع الغذاء وتعليمات ترخيص وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية لسنة وتعليمات تسجيل المستحضرات الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.
وتعاملت المؤسسة مع 4704 شكاوى واقتراحات واستفسارات، تم إغلاق ما نسبته 84 بالمئة منها، فيما لا زال 16 بالمئة منها قيد التنفيذ والمتابعة، وشمل إجمالي الشكاوى الواردة إلى المؤسسة 325 شكوى خاصة بصفحات إلكترونية تروج لمنتجات غير مرخصة تمت متابعتها مع الجهات المختصة ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية، حيث تم إغلاق 157 صفحة، فيما لا زالت 168 صفحة قيد التنفيذ.
وتعمل المؤسسة على أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها، ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وأن وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة تدرس فنيا عطاء أتمتة خدمات تقدمها المؤسسة لمتلقي الخدمة بواقع 162 خدمة، وأعدت المواصفة الفنية الخاصة بنظام التتبع الإلكتروني.
وأوضح مهيدات، أن المؤسسة ومن خلال مديرية تطوير الأداء المؤسسي، أعدت الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2023-2025، واستراتيجية إدارة المخاطر للأعوام 2023-2025، وخطة الحد من الكوارث والأزمات، ومسودة إجراءات عمل وحدة إدارة الجودة بما يخص آلية التوثيق وضبطها وآلية التدقيق الداخلي على الإجراءات الفنية والإدارية في المؤسسة وآلية إجراء المراجعة الإدارية من قبل الإدارة العليا على سير نظام الجودة وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم المخاطر وإعداد مصفوفة المخاطر لجميع المديريات وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم الاستعداد لموسم الشتاء وإعداد الخطة اللازمة وعقد لقاءات متلقي الخدمة.
كما قدمت المؤسسة عددا كبيرا من المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية المتخصصة، وأسهمت جهودها المكثفة في التوعية والتثقيف بتعزيز مستوى الوعي والحد من الممارسات السلبية، ما يؤكد كفاءة وفاعلية البرامج التوعوية وبرامج تعزيز الرقابة الذاتية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر، ولتأهيل كوادرها وبناء قدراتهم ألحقت المؤسسة 700 موظف في برامج وورشات تدريبية ومؤتمرات وندوات حسب المسار الفني والإداري، كما استضافت 250 طالبا لتدريبهم في المؤسسة من الجامعات الحكومية والخاصة.
--(بترا)
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