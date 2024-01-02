الغذاء والدواء: 19% نمو صادرات الأدوية العام الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- سجلت صادرات قطاع الصناعة الدوائية الأردنية خلال العام 2023، نموا بنسبة 19 بالمئة، حيث وصل عدد الأصناف الدوائية المصدرة إلى 2480 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 616.3 مليون دينار، مقارنة بحجم صادرات العام 2022، والتي بلغت 2178 صنفا دوائيا وبقيمة إجمالية وصلت إلى 514.7 مليون دينار.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، حول أبرز انجازات المؤسسة خلال العام الماضي، إن المؤسسة تمضي قدما في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقت برعاية ملكية سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني، وتعزيز إنتاج وصادرات القطاع، بصفته أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف، أن المستوردات من الأدوية بلغت 2248 صنفا دوائيا بقيمة إجمالية وصلت 448.7 مليون دينار، لافتا إلى أن المؤسسة أصدرت 2513 شهادة حرية بيع لغايات تصدير الأدوية الأردنية، فضلا عن إنجاز 1110 تصاريح استيراد وتصدير للأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

وأشار إلى أن إجمالي الأدوية المسجلة لدى المؤسسة وصل إلى 8589 صنفا دوائيا يغطي جميع المجموعات العلاجية ومن مختلف التراكيز والأشكال الصيدلانية، منها 4476 صنفا دوائيا محليا و4113 صنفا دوائيا مستوردا.

وبين أن المؤسسة أنجزت خلال العام 2023، تسجيل 314 صنفا دوائيا منها 160 محليا و154مستوردا، إضافة إلى تسجيل 247 صنفا من المستحضرات الطبيعية والفيتامينات وحليب الاطفال شملت 80 مستحضرا طبيعيا و148 من الفيتامينات والمعادن و18 صنفا من حليب الأطفال وأغذية الرضع.

كما أنجزت الكوادر الفنية المختصة في مديرية الدواء تجديد تسجيل 502 صنف دوائي، شملت هذه الأصناف 242 صنفا دوائيا أصيلا، و244 صنفا دوائيا له مثيل، و11 من الأمصال والمطاعيم، فيما تم تجديد تسجيل 5 أصناف من الأدوية الطبيعية.

ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة تواصل المراجعة والدراسة الدورية لأسعار الأدوية، وإعادة النظر فيها بشكل مستمر ومقارنتها بأسعار دول الجوار وبلد المنشأ، ومراجعة أسس تسعير الأدوية بشكل مستمر بهدف توفير الأدوية بأسعار مناسبة، إضافة إلى عمليات المراجعة والدراسة الدورية التي خلصت إلى مراجعة وتخفيض سعر 638 مستحضرا دوائيا خلال العام 2023، وتسعير 261 صنفا دوائيا لغايات التسجيل، فيما جرى تسعير 261 صنفا دوائيا لغايات تجديد التسجيل.

وكما أشار إلى أن قيمة الأدوية المتداولة للقطاعين العام والخاص بلغت 831 مليون دينار، وشكلت الأدوية محلية الصنع منها ما قيمته 402.4 مليون دينار، وقيمة الأدوية المستوردة 428.6 مليون دينار.

ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الدواء، نفذت 1335 زيارة تفتيشية، جرى خلالها الكشف على 1202 صيدلية و102 مستودع أدوية و30 مؤسسة غير صيدلانية، نتج عنها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة بما في ذلك إغلاق 65 منشأة صيدلانية، وتنفيذ 136 زيارة تفتيشية على مصانع أدوية 12 منها لمصانع خارج المملكة.

وبين مهيدات أن دور المؤسسة يشمل تسهيل وتسريع إجراءات الموافقة على إجراء الدراسات الدوائية في المملكة، لا سيما الدراسات الدوائية للأدوية ذات القيمة المضافة وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الذي يسهم في دعم النمو الاقتصادي، حيث قيمت المؤسسة ودرست بروتوكولات 266 دراسة تكافؤ حيوي، فيما تمت دراسة وتقييم 79 دراسة سريرية، رفدت الاقتصاد الوطني بإيرادات مالية، إلى جانب دورها في ترخيص واعتماد المراكز والجهات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية، ودورها في المتابعة والرقابة المستمرة لضمان تطبيق قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011، والأنظمة الصادرة وبما يضمن سلامة وحقوق المشاركين في الدراسات ويعزز تنافسية قطاع الدراسات الدوائية في الأردن والارتقاء به، حيث نفذت المؤسسة 524 زيارة تفتيشية على مراكز إجراء الدراسات الدوائية وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة بإجراء الدراسات الدوائية.

وأوضح أن المؤسسة باشرت في تنفيذ مشروع ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية، وافتتحت فرعا لليقظة الدوائية في مركز الحسين للسرطان في مركز السياسات الدوائية والتقييم التكنولوجي كفرع للمركز الرئيسي في المؤسسة، وأصدرت المؤسسة التحديث الثاني لتصنيف المضادات الحيوية حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية Aware classification واطلاق الصفحة الإلكترونية الخاصة بها، ونشر 6 دراسات علمية تتعلق بالمأمونية الدوائية والمضادات الحيوية، وفتشت على 8 أنظمة خاصة باليقظة الدوائية، إضافة إلى التعامل مع 608 معاملات مأمونية دوائية (نشرات/RMP/PSUR) و1043 تقريرا للآثار الجانبية للأدوية و152 معاملة للإعلام الدوائي.

وقدمت المؤسسة 254 استشارة علمية للشركات المحلية ومستودعات الأدوية استمرارا لدورها في تشجيع التطوير المستمر للأدوية وتقديم ملفات الأدوية للتسجيل بما فيها الأدوية ذات القيمة المضافة سواء أثناء تطوير المستحضر أو حتى بعد التسجيل وتعزيز التواصل مع الشركات الصانعة والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بملفات الأدوية.

وفي مجال مراقبة وتتبع الغذاء، نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق منذ مطلع العام 2023 ما مجموعه 62078 جولة رقابية للمنشآت الغذائية، نتج عنها عدة إجراءات رقابية تمثلت بتوجيه 35798 إنذارا، وإيقاف 2235 منشأة، وإغلاق 533 منشأة غذائية، وإحالة 1445 منشأة غذائية مخالفة للنائب العام.

كما نفذت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الغذاء 370 جولة ميدانية، ونفذت لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي 615 زيارة ميدانية نتج عنها توجيه 242 مخالفة، شملت 209 إشعارات سلبيات و20 إيقاف عن العمل و13 إغلاقا، فيما نفذت وحدة المنشآت السياحية 622 زيارة ميدانية للفنادق والمطاعم السياحية نتج عنها إنذار 177 مطعما، وإيقاف 34 مطعما سياحيا، وتحويل مطعمين منها إلى المحكمة.

وتعاملت المؤسسة من خلال شعبة المضافات الغذائية مع 1036 معاملة، منها 967 موافقة على استيراد مضافات الغذائية، كما تعاملت شعبة التعبئة والتغليف مع 925 موافقة استيراد وتداول لمواد معدة للتلامس مع الغذاء، حيث تعاملت شعبة الغذاء المصدر مع 4271 شهادة خاصة بالمنتج لغايات التصدير وشهادة حرية البيع، في حين تعامل قسم أغذية الاستعمال الخاص وأغذية الرياضيين مع 676 طلب إجازة أغذية استعمال الخاص، و692 طلب إجازة أغذية لرياضيين، كما تعاملت لجنة الرد على الاعتراضات مع 398 طلبا لإعادة الفحص أو رد الاعتراض.

وبينت إحصائية صادرات ومستوردات الغذاء، أن قيمة المستوردات بلغت 2,452 مليون دينار، والصادرات 788 مليون دينار، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره 41 مليون دينار، حيث بلغ مجموع المخالفات الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من إتلاف وإعادة تصدير 194 مخالفة بوزن 4123 طنا، وبلغت نسبة المخالفات الخاصة بالمواد الغذائية المستوردة من حيث عدد البنود المستوردة المخالفة 0.3 بالمئة في حين بلغت من حيث الوزن المستورد المخالف 0.2 بالمئة.

وكشف مهيدات، أن المؤسسة من خلال مديرية المختبرات (مختبر الرقابة الدوائية) استلمت 7580 عينة، وأصدرت 7376 تقريرا مخبريا، فيما أجرى قسم مختبر الغذاء 577166 فحصا مخبريا لـ 53934 عينة، حيث أجرى 480092 فحصا منها في مختبر عمان، و61862 فحصا في مختبر جمرك عمان، إضافة إلى 35212 فحصا في مختبر إربد.

وأضاف أن المؤسسة تتابع تحديث نظام فحص الغذاء مع الجهات ذات العلاقة، وتدريب الكوادر على التحديثات فيما يخص عملهم وتفعيل نظام مراقبة الحرارة لأجهزة شعبة الأحياء الدقيقة في مختبر الغذاء، وإعداد المسودة النهائية لتطوير وتعديل تعليمات المختبرات التعاقدية، وتقييم هذه المختبرات من قبل الفنيين تمهيدًا لأعتمادها كمختبرات مرجعية وحسب أسس اعتماد المختبرات المرجعية المعتمدة لدى المؤسسة، لافتا إلى توافق نتائج مختبر الرقابة الدوائية مع نتائج مجموعة المختبرات العالمية EDQM &LGC في فحص الكفاءة المخبرية لكل من شعبتي الفحص الأولي والجرثومي.

وبين مهيدات أن المؤسسة من خلال مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية أنجزت 32565 فاتورة استيراد مستلزمات طبية ومواد تجميل، فيما أنجزت 4368 فاتورة تصدير، مشيرا إلى أن المديرية تعاملت من خلال قسم تسجيل المستلزمات مع ما مجموعه 5319 معاملة، منها 1303 معاملات تسجيل مستلزمات طبية و232 معاملة تجديد تسجيل، وبلغ عدد المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية المحلية المسجلة 798 مستحضرا، في حين بلغ عدد المسجلة المستوردة منها 5109 مستحضرات، كما تعاملت المديرية مع 771 طلبا للتسعير أو إعادة التسعير أوتخفيض أسعار مستلزمات طبية، وأصدرت 136 شهادة حرية البيع لمصانع التجميل و215 شهادة حرية البيع للمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية الأجهزة والمستلزمات الطبية، نفذت 542 زيارة تفتيشية نتج عنها ضبط 137 منشأة مخالفة وإغلاق 24 منشأة والتعامل مع 43 معاملة تحفظ و67 معاملة إتلاف، إضافة إلى إعداد مسودة أسس استيراد وتداول الأجهزة والمستلزمات الطبية ومسودة أسس استيراد وتداول المستحضرات التجميلية والتجميلية الصيدلانية.

وقال مهيدات إن المؤسسة أصدرت أسس منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية وشروط عرض وبيع منتجات البخار الإلكترونية والسائل الإلكتروني، وسجلت من خلال وحدة التبغ 262 سائلا إلكترونيا و65 جهازا للسائل الإلكتروني، وتسجيل 237 جهازا للاستخدام لمرة واحدة، فضلا عن دراسة وإنجاز 8 آلاف معاملة جمركية، وترخيص 189 منشأة لغايات بيع منتجات التبغ والنيكوتين بما فيها الإلكترونية.

ودرست المؤسسة من خلال وحدة التصنيف الأولي ما مجموعه 2275 طلب تصنيف، 478 طلبا منها تم تصنيفه كأغذية للرياضيين و550 طلبا تم تصنيفه كأغذية خاصة و239 طلبا تم تصنيفها كفيتامينات و472 طلبا تم تصنيفه كمستحضرات ونواتج طبيعية، و40 طلبا تم تصنيفها كدواء أصولي وطلبين تم تصنيفهما كأغذية رضع، فيما بلغ عدد الطلبات التي تم تصنيفها كمستلزمات ومواد تجميل 144 طلبا، وطلبين تم تصنيفهم كأغذية رضع.

وضمن إطار جهود المؤسسة في تطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات الناظمة لعمل المؤسسة لمواكبة التطورات والمتطلبات، وآخر المستجدات العلمية والعالمية، أقرت المؤسسة نظام فحص الأدوية لسنة 2023، وتعليمات فحص الأدوية لسنة 2023، ونظام فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، وتعليمات فحص المستلزمات الطبية والمعلمات والمطهرات ومستحضرات التجميل لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة إعداد وتقديم الغذاء لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة بيع المواد الغذائية بالجملة والتجزئة لسنة 2023، وأسس تداول الأجهزة والمستلزمات الطبية والمعقمات والمطهرات لسنة 2023.

كما أقرت المؤسسة أسس تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم لسنة 2023، ومشروع تعليمات ترخيص وتنظيم أنشطة إعداد وتجهيز الغذاء من داخل المنزل لسنة 2023، وتعليمات التجميد السريع للمواد الغذائية لسنة 2023، وتعليمات النظر في الاعتراضات على إجراءات الرقابة على الغذاء لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة تخزين المواد الغذائية لسنة 2023، وتعليمات ترخيص أنشطة تصنيع المواد والمشروبات الغذائية وأنشطة تصنيع منتجات المواد المعدة للتلامس مع الغذاء وتعليمات ترخيص وسائط النقل الداخلي للمواد الغذائية لسنة وتعليمات تسجيل المستحضرات الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي.

وتعاملت المؤسسة مع 4704 شكاوى واقتراحات واستفسارات، تم إغلاق ما نسبته 84 بالمئة منها، فيما لا زال 16 بالمئة منها قيد التنفيذ والمتابعة، وشمل إجمالي الشكاوى الواردة إلى المؤسسة 325 شكوى خاصة بصفحات إلكترونية تروج لمنتجات غير مرخصة تمت متابعتها مع الجهات المختصة ممثلة بوحدة الجرائم الإلكترونية، حيث تم إغلاق 157 صفحة، فيما لا زالت 168 صفحة قيد التنفيذ.

وتعمل المؤسسة على أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها، ضمن خطة التحول الإلكتروني الخاصة بها وبما يترجم التوجيهات الملكية السامية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وأن وحدة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسة تدرس فنيا عطاء أتمتة خدمات تقدمها المؤسسة لمتلقي الخدمة بواقع 162 خدمة، وأعدت المواصفة الفنية الخاصة بنظام التتبع الإلكتروني.

وأوضح مهيدات، أن المؤسسة ومن خلال مديرية تطوير الأداء المؤسسي، أعدت الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام 2023-2025، واستراتيجية إدارة المخاطر للأعوام 2023-2025، وخطة الحد من الكوارث والأزمات، ومسودة إجراءات عمل وحدة إدارة الجودة بما يخص آلية التوثيق وضبطها وآلية التدقيق الداخلي على الإجراءات الفنية والإدارية في المؤسسة وآلية إجراء المراجعة الإدارية من قبل الإدارة العليا على سير نظام الجودة وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم المخاطر وإعداد مصفوفة المخاطر لجميع المديريات وتنفيذ جولات تفقدية في مبنى المؤسسة لتقييم الاستعداد لموسم الشتاء وإعداد الخطة اللازمة وعقد لقاءات متلقي الخدمة.

كما قدمت المؤسسة عددا كبيرا من المحاضرات والدورات التدريبية والتوعوية المتخصصة، وأسهمت جهودها المكثفة في التوعية والتثقيف بتعزيز مستوى الوعي والحد من الممارسات السلبية، ما يؤكد كفاءة وفاعلية البرامج التوعوية وبرامج تعزيز الرقابة الذاتية التي تنفذها المؤسسة بشكل مستمر، ولتأهيل كوادرها وبناء قدراتهم ألحقت المؤسسة 700 موظف في برامج وورشات تدريبية ومؤتمرات وندوات حسب المسار الفني والإداري، كما استضافت 250 طالبا لتدريبهم في المؤسسة من الجامعات الحكومية والخاصة.

--(بترا)

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