برامج وزارة التنمية وصندوق المعونة تعزز الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) حاتم الظاظا- واصلت وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من عام 2019 حتى 2025، بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية.

وجرى تطوير استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية توضح التزامات الحكومة تجاه المواطنين لكسر حلقة الفقر ومنع توارثها بين الأجيال، وتوفر "أرضية للحماية الاجتماعية" في سياق رؤية المملكة لدولة القانون والإنتاج والتكافل.

ووضعت اللجنة التوجيهية المشكلة للإشراف على إعداد الاستراتيجية، إجراءات عمل محددة بنيت على أساس مراجعة تفصيلية للاستراتيجيات الوطنية والقطاعية والمؤسسية القائمة، وتحليل دقيق للمعلومات الإدارية ولبيانات المسوحات الوطنية، وبعد تقييم عدة خيارات من سياسات الحماية الاجتماعية.

ونتيجة للعمل التشاركي والتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية خلال مراحل إعداد الاستراتيجية على مدار عام كامل، لضمان مواءمة الاجراءات المقترحة فيها مع الاستراتيجيات القائمة، والتأكد من قدرة المؤسسات على تنفيذها وتوفر الموارد المالية اللازمة لذلك، جرى البدء في تنفيذ في إجراءات عديدة تضمنتها الاستراتيجية.

وصممت الاستراتيجية بناءً على ثلاثة محاور رئيسة تعمل بشكل تكاملي وشمولي لتحقيق حياة كريمة لجميع الأردنيين من خلال توفير نظام شامل وشفاف وعادل للحماية الاجتماعية.

ويركز المحور الأول من الاستراتيجية على الفرص المتاحة للأسر الأردنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا من خلال سوق العمل، بينما يركز الثاني على تمكين المواطنين من خلال التعليم والرعاية الصحية وكذلك الخدمات الاجتماعية للأفراد المحتاجين لها وضمان بقائهم مندمجين في أسرهم ومجتمعاتهم، في حين يركز الثالث على المساعدة الاجتماعية المستهدفة التي تسمح للفقراء بالحفاظ على مستوى استهلاك لائق من احتياجاتهم الأساسية بكرامة، وأضيف محور رابع لتعزيز الاستجابة للصدمات والأزمات.

وإنفاذًا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثّاني، بأن يكون محور الحماية الاجتماعيَّة جزءا أساسيًا من مسارات التحديث الشامل، ومتابعةً لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للجنة التنسيقية الخاصة بالحماية الاجتماعية بوضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية تصورا شاملا لربط الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الثلاثة.

وجرى خلال العام الماضي العمل على رقمنة الخدمات المقدمة للمنتفعين، والتحول الإلكتروني بطريقة الدفع الدعم النقدي للمنتفعين، وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المنظم، والتوسع في سياسات التخريج وتشغيل المؤهلين من صندوق المعونة الوطنية في القطاعات الواعدة في سوق العمل، وتحسين الخدمات الاجتماعية النوعية ومهننة العمل الاجتماعي.

كما جرى العمل على توحيد تقديم الدعم النقدي والعيني للأسر، عبر إنشاء منصة موحدة للدعم تضم جميع الجهات الحكومية والتطوعية، وتوحيد شروط استهداف التأمين الصحي للأُسر الفقيرة.

وللأردن تجربة طويلة مع البرامج المصممة لحماية مواطنيه وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر التي قد تؤدي بهم إلى الفقر، وكان رائدًا في كثير من الأحيان باتباعه نهجًا جديدًا في تقديم العديد من تلك البرامج، وإيصال خدماتها بنسب غير مسبوقة لمواطنيه حسب المعايير الدولية.

ويعتبر صندوق المعونة الوطنية من الأذرع الرئيسية في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، إذ يبلغ عدد المستفدين من برامج الصندوق نحو 220 ألف أسرة، كما يوفر برامج أخرى منها برنامج التأهيل الجسماني الذي يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات أشخاص يعانون من إعاقات أو مشاكل صحية وزيادة قدرتهم الانتاجية، من خلال تأمين تكاليف شراء بعض الأجهزة الطبية المساندة التي يحتاجها المنتفع بناء على تقرير طبي، وبرنامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة الهادف إلى تأهيل وتدريب أبنائهم القادرين على العمل والإنتاج، تمهيدًا لإدماجهم في سوق العمل بما يمكنهم من تحسين المستوى الاقتصادي لأسرهم، وبرامج المعونات المالية الطارئة وهي مبالغ نقدية تصرف للأفراد أو الأسر التي تمر بظروف طارئة أو استثنائية تجعلها بحاجة للمساعدة وليست لهذه المعونات صفة الديمومة أو الاستمرار.

فيما يستهدف برنامج المعونات الاضافية الأسر الأشد فقرًا من المنتفعين من برنامج المعونات المالية الشهرية، بهدف تقليص فجوة فقر هذه الأسر بمنحها معونة مالية إضافية "ربع سنوية" تضاف إلى معونتها الشهرية، وعند تحقيقها لمؤشرات الفقر متعدد الأبعاد.

ومن برامج الصندوق أيضا معونة الشتاء وهي معونات مالية تصرف في فصل الشتاء لجميع الأسر المنتفعة من الصندوق لمساعدتها في تحمل تكاليف وأعباء فصل الشتاء، وبرنامج الدعـم النقدي الموحد الذي يقدم مساعدات منتظمة للاسر الفقيرة والمحتاجة من الفقراء العاملين الذين تقل دخولهم عن معدل الأجور والرواتب على مستوى المملكة، والفقراء فقرا نسبيا ولديهم مستوى عالٍ من العجز المادي وفق نتائج اختبار نظام الاستهداف الحكومي الموحد الذي يعتمد على 57 مؤشرا تعكس أهم العوامل التي ترتبط بتحديد مستوى معيشة الأسر ومستوى حاجة الاسر للدعم والمساعدة.

وتأتي كل هذه البرامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الممتدة من العام 2019 وحتى 2025، التي تعمل على تحقيق حياة كريمة لجميع الأردنيين من خلال توفير نظام شامل وشفاف وعادل للحماية الاجتماعية.

--(بترا)

ح ظ/ن ح/ف ق

02/01/2024 16:43:27