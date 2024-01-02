5 قتلى جراء تصادم طائرتين في اليابان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) - لقي 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي )، تم إجلاء جميع ركاب الطائرة بأمان وعددهم 367 شخصا، إضافة لأفراد الطاقم وعددهم 12 شخصا.

--(بترا)

ي ف / ف م

02/01/2024 16:33:54