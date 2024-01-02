5 قتلى جراء تصادم طائرتين في اليابان

5 قتلى جراء تصادم طائرتين في اليابان
التاريخ
1/2/2024 2:40:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا) - لقي 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي )، تم إجلاء جميع ركاب الطائرة بأمان وعددهم 367 شخصا، إضافة لأفراد الطاقم وعددهم 12 شخصا.
--(بترا)
ي ف / ف م
02/01/2024 16:33:54
MENAFN02012024000117011021ID1107677982
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