Wednesday, 03 January 2024 01:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


5 قتلى جراء تصادم طائرتين في اليابان

1/2/2024 2:40:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) - لقي 5 أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني، مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو.
وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي )، تم إجلاء جميع ركاب الطائرة بأمان وعددهم 367 شخصا، إضافة لأفراد الطاقم وعددهم 12 شخصا.
--(بترا)
ي ف / ف م
02/01/2024 16:33:54

MENAFN02012024000117011021ID1107677982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث