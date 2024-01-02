الرئاسة الفلسطينية: استمرار العدوان ومحاولات التهجير ستدمر المنطقة بأسرها

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الثاني (بترا)- قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة مستمرة في قطاع غزة، حيث وصل عدد الشهداء إلى حوالي 22 ألفا وعشرات آلاف الجرحى، إضافة إلى جرائم القتل اليومية التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضاف أبو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاولات التهجير التي تنفذها سلطات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وانعدام الأفق السياسي القائم على الشرعية الدولية ستدمر المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية هي محاولة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على مواجهة التحديات، وإفشال جميع المؤامرات المحاكة ضد حقوقه ومقدساته وثوابته الوطنية.

وقال، إن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وستبقى ملتزمة بحق تقرير المصير وبإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وحمل أبو ردينة، الإدارة الأميركية مسؤولية إلزام إسرائيل وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب وأرضه وممتلكاته ومقدساته قبل فوات الأوان، لأن الدعم الأميركي المتواصل هو الذي يشجع سلطات الاحتلال على تصعيد عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني .

--(بترا)

م ف/م ف

02/01/2024 16:30:10