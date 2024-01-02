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19.7 مليار دينار قيمة الأوراق المالية لدى مركز الإيداع لنهاية العام الماضي

1/2/2024 2:40:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في العام الماضي 2023 7.6 مليار، وبقيمة إجمالية 19.7 مليار دينار.
وبحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.9 مليار دينار ، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب1.7 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب7 مليار دينار .
واحتلت السعودية المرتبة الاولى بين الملكيات غير الأردنية بعدد أوراق مالية بلغت نحو 432 مليون ورقة، وبقيمة اجمالية بلغت نحو 1.135مليار دينار.
(بترا)
رش/ ف م/ف ق
02/01/2024 16:27:38

MENAFN02012024000117011021ID1107677980

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