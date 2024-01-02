19.7 مليار دينار قيمة الأوراق المالية لدى مركز الإيداع لنهاية العام الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- بلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في العام الماضي 2023 7.6 مليار، وبقيمة إجمالية 19.7 مليار دينار.
وبحسب بيان للمركز اليوم الثلاثاء، بلغت ملكية الأردنيين ما يقارب 5.1 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب 10.9 مليار دينار ، في حين سجلت الملكية لأعلى عشر جنسيات من دون الجنسية الأردنية ما يقارب1.7 مليار ورقة مالية، وبقيمة إجمالية تقارب7 مليار دينار .
واحتلت السعودية المرتبة الاولى بين الملكيات غير الأردنية بعدد أوراق مالية بلغت نحو 432 مليون ورقة، وبقيمة اجمالية بلغت نحو 1.135مليار دينار.
(بترا)
رش/ ف م/ف ق
02/01/2024 16:27:38
MENAFN02012024000117011021ID1107677980
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