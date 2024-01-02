توقيف 33 شخصًا في تركيا بشبهة التجسس لحساب إسرائيل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا) -أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".
وأعلنت وكالة الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب "الإرهاب والجرائم المنظمة" في النيابة العامة بإسطنبول أطلق تحقيقات ضد 46 مشتبهًا بهم، وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات.
وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف للقيام بأنشطة مثل؛ المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف، ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن الـ 13 شخصا الآخرين المشتبه بهم.
--(بترا)
رصد/ ي ف/ف ق
02/01/2024 16:26:45
MENAFN02012024000117011021ID1107677979
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