توقيف 33 شخصًا في تركيا بشبهة التجسس لحساب إسرائيل

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا) -أوقفت السلطات التركية 33 شخصًا للاشتباه بتنفيذهم أنشطة "تجسس دولية" لصالح جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد".

وأعلنت وكالة الأناضول التركية، اليوم الثلاثاء، أن مكتب "الإرهاب والجرائم المنظمة" في النيابة العامة بإسطنبول أطلق تحقيقات ضد 46 مشتبهًا بهم، وجاءت التوقيفات بعملية أمنية في 8 ولايات.

وكشفت التحقيقات أن جهاز "الموساد" كان يهدف للقيام بأنشطة مثل؛ المراقبة والتتبع والاعتداء والاختطاف، ضد مواطنين أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.

ولا تزال قوات الأمن تواصل البحث عن الـ 13 شخصا الآخرين المشتبه بهم.

--(بترا)

رصد/ ي ف/ف ق

02/01/2024 16:26:45