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14 شهيدا جراء قصف جمعية الهلال الأحمر في خانيونس والنصيرات

1/2/2024 2:40:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الثاني (بترا)- من امجد الشوا- استشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف للإحتلال على مبنى الهلال الأحمر في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد 9 فلسطينيين معظمهم من الأطفال تم انتشالهم من أسفل ركام منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف طائرات الاحتلال.
كما استشهدت طفلة جراء قصف قوات الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
أ ش/ ف م
02/01/2024 16:14:09

MENAFN02012024000117011021ID1107677978

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