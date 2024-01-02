14 شهيدا جراء قصف جمعية الهلال الأحمر في خانيونس والنصيرات

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الثاني (بترا)- من امجد الشوا- استشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف للإحتلال على مبنى الهلال الأحمر في خانيونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد 9 فلسطينيين معظمهم من الأطفال تم انتشالهم من أسفل ركام منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف طائرات الاحتلال.

كما استشهدت طفلة جراء قصف قوات الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط القطاع.

--(بترا)

أ ش/ ف م

02/01/2024 16:14:09