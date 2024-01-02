14 شهيدا جراء قصف جمعية الهلال الأحمر في خانيونس والنصيرات

14 شهيدا جراء قصف جمعية الهلال الأحمر في خانيونس والنصيرات
التاريخ
1/2/2024 2:40:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الثاني (بترا)- من امجد الشوا- استشهد 4 فلسطينيين بينهم رضيع، وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف للإحتلال على مبنى الهلال الأحمر في خانيونس جنوب قطاع غزة.
واستشهد 9 فلسطينيين معظمهم من الأطفال تم انتشالهم من أسفل ركام منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف طائرات الاحتلال.
كما استشهدت طفلة جراء قصف قوات الاحتلال سوق مخيم النصيرات وسط القطاع.
--(بترا)
أ ش/ ف م
02/01/2024 16:14:09
MENAFN02012024000117011021ID1107677978
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