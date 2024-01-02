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الأوقاف: 22250 مسجلا للحج ولا تمديد للتسجيل

1/2/2024 2:40:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إن عدد المسجلين لأداء فريضة الحج بلغ 22250 شخصاً، وأنه لم يطرأ أي زيادة على كوتا الحج المخصصة للأردن، والبالغة 8 آلاف حاج.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عدم تمديد التسجيل الأولي لموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن إعلان أسماء المقبولين لأداء الفريضة لهذا العام سيتم حين الإنتهاء من الترتيبات لموسم الحج المقبل.
--(بترا)
وهـ/ ف م/ف ق
02/01/2024 16:11:10

MENAFN02012024000117011021ID1107677977

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