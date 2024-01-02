المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب لدى الهيئة هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ انتساب الأعضاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، أن كشوفات أعضاء الأحزاب في سجل الهيئة، هي المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ انتسابهم.

وقالت الهيئة في تعميم إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، إنه لغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل يوم الاقتراع.

وشددت على أهمية تزويد سجل الأحزاب بمعلومات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.

وبينت أن سجل الأحزاب ينشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، ما يسهل عملية التحقق والتدقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المستمر على تحقيق المعايير القانونية، والتأكيد على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في المملكة.

--(بترا)

م ش/م ف/رق

02/01/2024 16:06:37