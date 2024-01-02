المستقلة للانتخاب: سجل الأحزاب لدى الهيئة هو المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ انتساب الأعضاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب، اليوم الثلاثاء، أن كشوفات أعضاء الأحزاب في سجل الهيئة، هي المرجع الوحيد لاعتماد تاريخ انتسابهم.
وقالت الهيئة في تعميم إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية، إنه لغايات قبول طلب الترشح ضمن القائمة الحزبية في الدائرة الانتخابية العامة أو الحصول على التمويل المخصص للأحزاب السياسية، يجب أن يكون قد مضى على انتساب المرشح في الحزب مدة لا تقل عن 6 أشهر قبل يوم الاقتراع.
وشددت على أهمية تزويد سجل الأحزاب بمعلومات الأعضاء المنتسبين بشكل دوري ومستمر، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتاريخ الانتساب.
وبينت أن سجل الأحزاب ينشر أسماء الأعضاء المنتسبين وتواريخ انتسابهم عبر المنصة الإلكترونية للأحزاب السياسية، ما يسهل عملية التحقق والتدقيق.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها المستمر على تحقيق المعايير القانونية، والتأكيد على الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وتعزيز المشاركة الديمقراطية في المملكة.
--(بترا)
م ش/م ف/رق
02/01/2024 16:06:37
MENAFN02012024000117011021ID1107677976
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