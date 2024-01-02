صناعة عمان تطلق موقعا الكترونيا وتطبيقا باسم أردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، موقعا الكترونيا وتطبيقا مرافق له على الهاتف المحمول "أردني"، ضمن جهودها لتسويق المنتجات الصناعية الأردنية.
وحسب بيان للغرفة، يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج بطريقة سهلة وسريعة، ما يسهّل عليه تمييز المنتجات الأردنية عن غيرها المستوردة.
وأوضح رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن مبيعات المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي في السوق الأردنية تصل إلى 4 مليارات دينار، ما يؤكد أهمية ترويج وتسويق المنتجات الوطنية في السوق المحلية، حيث أن زيادة مبيعاتها يعني توليد المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
وبين أن المنتجات الأردنية، التي تمتاز بجودة عالية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من معظم السلع، مشيرا إلى أن الصناعات المحلية تخضع لرقابة حثيثة ومباشرة من الجهات الرقابية المختلفة.
وأشار الجغبير إلى أن صادرات منتجات الصناعة الأردنية التي تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم، تشكل ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي الانتاج الصناعي في المملكة.
بدوره، أوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن الهدف من اطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له، يأتي بهدف تمكين المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي نفس الوقت يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به.
وبين أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إضافة إلى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها، مضيفا أن الاستفادة من التطبيق متاحة لجميع الشركات الصناعية المسجلة في المملكة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان ستنظم حملة ترويجية وتعريفية بالتطبيق لغايات حث المواطنين على دخول موقع أردني وتنزيل التطبيق على اجهزتهم الخلوية.
وبين أن الغرفة تأمل أن يتحول هذا التطبيق إلى منصة ترويجية وتسويقية رئيسية للصناعات الأردنية، ليس في السوق المحلي فقط، بل وفي الاسواق الدولية، داعيا المواطنين لدخول الموقع من خلال هذا الرابط: ، أو تحميل التطبيق عبر الرابط:
من جهته، قال رئيس برنامج (صنع في الأردن) محمد الشاعر، إن العام الحالي سيشهد تنظيم أسبوع الصناعة الأردنية، في أحد مراكز التسوق الرئيسية، لتقديم خصومات على المنتجات الأردنية، وإقامة معارض للصناعات الوطنية.
ولفت إلى أن برنامج (صنع في في الأردن) سيعمل على تعزيز صادرات قطاعين اثنين من القطاعات الصناعية العشرة، ضمن سياسة البرنامج الجديدة، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية شهدت زيادة كبيرة في مبيعاتها في السوق المحلية، وخصوصا صناعة المنظفات التي أصبحت تحظى بحصة سوقية تصل إلى 81 بالمئة.
--(بترا)
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02/01/2024 16:05:13
MENAFN02012024000117011021ID1107677975
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