صناعة عمان تطلق موقعا الكترونيا وتطبيقا باسم أردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أطلقت غرفة صناعة عمان، اليوم الثلاثاء، موقعا الكترونيا وتطبيقا مرافق له على الهاتف المحمول "أردني"، ضمن جهودها لتسويق المنتجات الصناعية الأردنية.

وحسب بيان للغرفة، يوفر التطبيق للمستهلك خدمة البحث من خلال اسم المنتج بطريقة سهلة وسريعة، ما يسهّل عليه تمييز المنتجات الأردنية عن غيرها المستوردة.

وأوضح رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن مبيعات المنتجات المستوردة التي يوجد لها مثيل محلي في السوق الأردنية تصل إلى 4 مليارات دينار، ما يؤكد أهمية ترويج وتسويق المنتجات الوطنية في السوق المحلية، حيث أن زيادة مبيعاتها يعني توليد المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.

وبين أن المنتجات الأردنية، التي تمتاز بجودة عالية، قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من معظم السلع، مشيرا إلى أن الصناعات المحلية تخضع لرقابة حثيثة ومباشرة من الجهات الرقابية المختلفة.

وأشار الجغبير إلى أن صادرات منتجات الصناعة الأردنية التي تصل إلى أكثر من 140 دولة في مختلف قارات العالم، تشكل ما نسبته 35 بالمئة من اجمالي الانتاج الصناعي في المملكة.

بدوره، أوضح مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، أن الهدف من اطلاق هذا الموقع الإلكتروني وتطبيق الموبايل المرافق له، يأتي بهدف تمكين المستهلك من التعرف على المنتجات الصناعية الأردنية، وفي نفس الوقت يتيح للشركات الصناعية عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة، وإضافة تعريف لكل منتج والباركود الخاص به.

وبين أن التطبيق يتميز بسهولة الاستخدام وتسهيل الوصول إلى المنتج المراد البحث عنه، إضافة إلى إمكانية التعرف على المنتجات من خلال مسح الباركود الخاص بها، مضيفا أن الاستفادة من التطبيق متاحة لجميع الشركات الصناعية المسجلة في المملكة.

وأشار إلى أن غرفة صناعة عمان ستنظم حملة ترويجية وتعريفية بالتطبيق لغايات حث المواطنين على دخول موقع أردني وتنزيل التطبيق على اجهزتهم الخلوية.

وبين أن الغرفة تأمل أن يتحول هذا التطبيق إلى منصة ترويجية وتسويقية رئيسية للصناعات الأردنية، ليس في السوق المحلي فقط، بل وفي الاسواق الدولية، داعيا المواطنين لدخول الموقع من خلال هذا الرابط: ، أو تحميل التطبيق عبر الرابط:

من جهته، قال رئيس برنامج (صنع في الأردن) محمد الشاعر، إن العام الحالي سيشهد تنظيم أسبوع الصناعة الأردنية، في أحد مراكز التسوق الرئيسية، لتقديم خصومات على المنتجات الأردنية، وإقامة معارض للصناعات الوطنية.

ولفت إلى أن برنامج (صنع في في الأردن) سيعمل على تعزيز صادرات قطاعين اثنين من القطاعات الصناعية العشرة، ضمن سياسة البرنامج الجديدة، مشيرا إلى أن الصناعات الأردنية شهدت زيادة كبيرة في مبيعاتها في السوق المحلية، وخصوصا صناعة المنظفات التي أصبحت تحظى بحصة سوقية تصل إلى 81 بالمئة.

--(بترا)

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02/01/2024 16:05:13