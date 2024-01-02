السعودية تحول الشريحة الخامسة لدعم الموازنة بقيمة 38.6 مليون دولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والسفارة السعودية في عمان، تحويل الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، وقيمتها 38.6 مليون دولار، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018-2022)، ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي تم الاتفاق عليها عام 2018.
ورحبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، خلال التوقيع على تحويل الشريحة الخامسة، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية السعودية وعبد المحسن بن عبد العزيز المطوع، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأعربت طوقان في بيان اليوم الثلاثاء، عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية، للسعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة السعودية السريعة لدعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
من جانبه، أكد السديري أن تحويل الدعم يأتي استمرارا لإلتزام السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع، وينتظره مستقبل واعد في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وقال إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة، مبينا "تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والانتاج.
--(بترا)
و ر/ف م/رق
02/01/2024 15:33:18
MENAFN02012024000117011021ID1107677974
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