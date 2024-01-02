السعودية تحول الشريحة الخامسة لدعم الموازنة بقيمة 38.6 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والسفارة السعودية في عمان، تحويل الجزء الأخير من الشريحة الخامسة والأخيرة، وقيمتها 38.6 مليون دولار، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018-2022)، ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي تم الاتفاق عليها عام 2018.

ورحبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان، خلال التوقيع على تحويل الشريحة الخامسة، بسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة المالية السعودية وعبد المحسن بن عبد العزيز المطوع، مشيدةً بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني وأخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وأعربت طوقان في بيان اليوم الثلاثاء، عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية، للسعودية على الدعم التنموي المتواصل الذي قدّمته للأردن عبر سنوات من العلاقات الثنائية المتينة والمتميزة، وعلى الإسهام في المنحة الخليجية، وحزمة المساعدات المقدمة في إطار "قمة مكة المكرمة"، واستجابة السعودية السريعة لدعم الجهود التنموية التي تبذلها الحكومة لتقديم الخدمات الضرورية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

من جانبه، أكد السديري أن تحويل الدعم يأتي استمرارا لإلتزام السعودية بالوقوف إلى جانب الأردن ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين، والتي تصب في اتجاه دعم الاقتصاد الأردني الذي يتمتع بالقوة والمنعة والتنوع، وينتظره مستقبل واعد في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وقال إن الاقتصاد الأردني متين وقادر على النمو رغم التحديات والتداعيات الإقليمية التي ألمت بالمنطقة، مبينا "تمكن الأردن من التكيف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية قدر الإمكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو والانتاج.

--(بترا)

و ر/ف م/رق

02/01/2024 15:33:18