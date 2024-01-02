الأسرة النيابية تؤكد أهمية النهوض بالواقع السياحي لمدينة البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الدكتورة زينب البدول، أهمية النهوض بالواقع السياحي لمدينة البترا.

ولفتت خلال ترؤسها اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة البترا، إلى ضرورة النهوض بالقطاع السياحي وجلب الاستثمار، وتوفير فرص العمل للعاملين في القطاع السياحي، خصوصا العاملين بشكل غير منظم، ورفع كفاءتهم وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من تنفيذ مشاريعهم الحرفية والتجارية في المواقع المقررة، وتمكين النساء العاملات في القطاع السياحي غير المنظم من الوصول إلى الفرص والموارد بكل سهولة ويسر والاستفادة منها بعدالة ومساواة.

وأكدت البدول أهمية الانخراط في العملية السياحية بالتعاون مع سلطة إقليم البترا وفق الخطط المرسومة، والتي تضمن سير العملية السياحية بكل كفاءة واقتدار.

وأشارت إلى الفرص الواعدة للعاملين في القطاع من أبناء البترا، والتي ستشكل نقلة نوعية في الواقع السياحي والاستثماري وتحسين فرص العيش.

وشددت البدول، بحضور رئيس مجلس المفوضين في سلطة إقليم البترا، فارس بريزات، والمفوض في المجلس حمزة عليان، على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالقطاع السياحي، خاصة المرأة العاملة وتذليل الصعوبات التي تواجهها وبناء قدراتها في العمل السياحي.

من جهته، استعرض بريزات أبرز المشاريع التي سيتم تنفيذها في البترا وتأهيل قرية أم صيحون فيها، لافتا إلى أنه سيكون هناك مواقع مختصة بتقديم الحرف والمشغولات اليدوية والصناعات التقليدية للتقدم للفرصة الاستثمارية المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن منطقة القرية الثقافية.

وتابع "من ضمن المشاريع مركز انطلاق مسارات المغامرة والتحدي، وإنشاء تجمع باصات وسوق شعبي في المدخلين الأمامي والخلفي لقرية أم صيحون، فضلا عن إقامة مركز تسوق في القرية".

وقال بريزات، إنه سيتم تحسين شبكات الطرق لمداخل ومخارج القرية باتجاه مناطق بيضا ووادي موسى، واستحداث وتأهيل ساحات لاصطفاف الباصات السياحية وتجهيز مواقع سياحية لتأهيل منطقة ام صيحون لتكون ضمن الواجهة السياحية في البترا، وإقامة الفعاليات الثقافية خاصة البدوية .

وأشار إلى أن هناك مشاريع تحسين وتوحيد الواجهات المعمارية للمباني القائمة على طرفي الشارع الاختراقي ضمن منطقة أم صيحون، وبما يتناسب وخصوصية الموقع الأثري وكذلك تأهيل الأرصفة وتأهيل ملاعب كرة القدم وحديقة الاطفال.

--(بترا)

م خ/ف م/رق

02/01/2024 15:30:23