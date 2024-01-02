الملك يعزي رئيس الوزراء الياباني بضحايا الزلزال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)– أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بضحايا الزلزال الذي ضرب محافظة إيشيكاوا بوسط اليابان أخيرا، والذي أودى بحياة العديد من الأبرياء وتسبب في دمار واسع.

وعبر جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التعازي لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا وقوف الأردن إلى جانب اليابان وشعبها الصديق في هذا الظرف الصعب.

--(بترا)

ن ح/ف ق

02/01/2024 15:30:33