تقرير فلسطيني: حرب شاملة يشنها الاحتلال لإبادة الثقافة والتراث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني(بترا)-أصدرت وزارة الثقافة الفلسطينية تقريراً في نهاية عام 2023 أوجزت فيه مجمل الانتهاكات الإسرائيلية بحق قطاع الثقافة في فلسطين.

ووفقا للتقرير الذي تلقت وكالة الانباء الاردنية(بترا) نسخة منه اليوم الثلاثاء، قال وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف : "إن اسرائيل تشن حملة إبادة ممنهجة وموجهة تستهدف قطاع الثقافة والتراث بمكوناته المادية وغير المادية بشكل مباشر سعت من خلالها لمحو الذاكرة الوطنية وتعزيز تشويه الحقائق ومحاربة الرواية الفلسطينية".

وأكد أبو سيف في التقرير أن كل سياسات الاحتلال لن تغير الحقيقة الأزلية والأبدية أن فلسطين للفلسطينيين فهم أهل البلاد وأصحابها.

وقال أبو سيف إن الحرب الممنهجة التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا هي استكمال للنكبة التي بدأت قبل 75 عاماً ومازالت مستمرة

وخلالها واصلت سرقة التراث والآثار والمقتنيات الثقافية وسلب ونهب منجزات شعبنا ومحاربة روايتنا الوطنية.

وقالت الوزارة إن الإجراءات الإسرائيلية شملت مجموعة من الانتهاكات بحق القطاع الثقافي يتمثل أبرزها بالتالي؛ باغتيال وقتل للفنانين

والكتاب واعتقال بعضهم على خلفية أعمال فنية ومحتوى فني، والأسرلة والتهويد خاصة في المناطق الأثرية والبلدات القديمة في القدس نابلس والخليل وسبسطية، وتدمير مبانٍ تاريخية وأثرية ومتاحف، وتدمير نصب تذكارية وأعمال فنية في الميادين العامة وجداريات فنية، وسرقة الآثار واللقى الأثرية في مناطق القدس ونابلس والخليل وغزة خلال الحرب الدائرة، وهدم مؤسسات ثقافية ومسارح ومطابع وجاليرهات فن ومكتبات ودور نشر ومراكز للأرشيف.

كما اشتملت على إغلاق مؤسسات ثقافية ومؤسسات عاملة في قطاع الثقافية في القدس، ومنع نشاطات ثقافية في القدس وحرمان من التنقل للمشاركة بفعاليات ثقافية داخل فلسطين ومنع العديد من الفنانين والكتاب من السفر للمشاركة في فعاليات ثقافية خارجية.

وجاء في التقرير : لقد استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي معالم المدن الفلسطينية فقصفت الميادين العامة والنصب والأصرحة التذكارية والحدائق

والجداريات الفنية وقد تم رصد عشرات الاستهدافات لأعمال فنية ونصب تذكارية في الميادين العامة خاصة في مدينة غزة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي قام بتدمير كل النصب التذكارية في الميادين العامة على طول شارع الرشيد من مفترق السودانية شمال غزة حتى جسر وادي غزة كما قامت آلياته بتجريف وتدمير حديقة الجندي المجهول في حي الرمال والنصب التذكاري الشهير فيها، ودمرت تمثال العنقاء في قلب ميدان فلسطين في غزة الذي يشير إلى شعار مدينة غزة، بجانب استهداف المجسم الفني "الحروف" في منطقة تل الهوى، وتدمير النصب التذكاري لصرح الشهداء الستة في مخيم جباليا وغيرهم الكثير.

واتبعت دولة الاحتلال نفس الآلية في استهداف الميادين العامة والنصب التذكارية في الضفة الغربية مثل استهداف معالم رئيسة في مدينة جنين منها

ميادين الشهداء وتدمير وسرقة التمثال الحديدي "حصان جنين" والذي صنعه النحات الألماني وماس كبلبر من مخلفات اجتياح الاحتلال لمدينة جنين

ومخيمها عام 2002 وهو أحد الشواهد على جرائم الاحتلال.

كما كان لسياسات الاحتلال أثرٌ على توقف الكثير من النشاطات الثقافية بسبب الاجتياحات المتكررة والمجازر المختلفة التي ارتكبتها في مناطق مختلفة، إذ

تم إلغاء مهرجان الصابون في مدينة نابلس الذي كان مزمعاً تنظيمه في شهر نيسان المقبل ضمن تحضيرات وزارة الثقافة لتسجيل الصابون في قائمة التراث العالمي بسبب اجتياح المدينة.

كما تم إلغاء جميع الاحتفالات بيوم التراث الوطني خلال الحرب الدائرة على الشعب الفلسطيني بجانب إلغاء مهرجان المسرح الوطني

الذي كان مقرراً في تشرين الثاني الماضي.

ولفت التقرير إلى انه خلال العام استشهد عدد كبير من الفنانين والكتاب والمبدعين خلال مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتواصلت عمليات الاعتقال والتوقيف بحق الفنانين وصناع المحتوى في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته، يواجه النظام التعليمي في القدس لمحاولات أسرلة المنهاج وتجريده من المفاهيم الوطنية والعربية بهدف محو الثقافة العربية

ونشأة بيئة تعليمية يهودية إسرائيلية بمختلف الطرق عبر التعديل على المنهاج ووضع معيقات لدخول الطلبة الفلسطينيين الجامعات العبرية وإضعاف التعليم العربي عموماً.

وقال التقرير الصادر عن وزارة الثقافة الفلسطينية إنه في الوقت الذي تستمر الحرب المسعورة على غزة فإن المؤكد أن المتاحف والمواقع الأثرية تتعرض لعملية تدمير لمحتوياتها معربة عن قلقها من أن تتعرض اللقى الأثرية والتمثايل والجرار القديمة لعمليات سرقة على يد جنود الاحتلال أو بعض لصوص الآثار الذين قد يصاحبون الجيش في عملياته العدوانية.

وطالبت الوزارة الفلسطينية في تقريرها منظمة اليونسكو والصليب الاحمر بتشكيل لجنة أممية للكشف عن هذه الآثار والمواقع المستكشفة والمتاحف، لافتة إلى ان المساس بالآثار الفلسطينية والممتلكات الثقافية في فلسطين هو مساس بجزء مهم من ذاكرة البشرية وعليه يجب أن يقف المجتمع الدولي وقفة حقيقية أمام مسؤولياته لحماية هذه الذاكرة.

--(بترا)

م ت/ف ق

02/01/2024 15:16:12