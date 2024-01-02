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تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي

1/2/2024 2:40:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، إعادة تثبيت التصنيف الإئتماني للبنك الإسلامي الأردني عند A + (jo) / A1 (jo) على المستوى المحلي و BB + / A3 على المستوى الدولي للعملات الاجنبية، مع المحافظة على نظرة مستقبلية "مستقرة" لجميع هذه التصنيفات.
وجاء في تقرير الوكالة، أن البنك الاسلامي يعد أحد المصارف الرائدة في المنطقة، وأحد أهم البنوك والأول بين المصارف الاسلامية العاملة في الأردن، حيث تبلغ حصة موجوداته 9.6 بالمئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني، وتبلغ حصته السوقية حوالي 50 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي الإسلامي في الأردن.
وأشار إلى أن استمرار حصول البنك على هذه التصنيفات، جاء بناءً على استقرار البنك في مؤشرات المخاطر والسيولة والتميز بالانتشار الجغرافي الكبير من خلال 89 فرعاً و22 مكتباً تغطي مختلف مناطق الأردن، ما يعطيه الأفضلية في تقديم خدمات التجزئة.
وبين التقرير أنه بالرغم من الضغوطات المحيطة بالمنطقة، ومنها ارتفاع اسعار الفائدة المستمر ، وحقق البنك نمواً في الموجودات بنسبة 3.0 بالمئة عام 2022 ، ونمواً في التمويلات بنسبة 6.5 بالمئة، وتميز في منح التمويلات لقطاع التجزئة (الأفراد)، وبلغت ودائع البنك 4.760 مليون دينار، حيث يُمثل قطاع الأفراد حوالي 82 بالمئة من إجمالي الودائع ، وارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 2.08 بالمئة.
ولفت التقرير إلى دور البنك في خدمة الاقتصاد المحلي من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، وإطلاق تسهيلات وبرامج مصرفية لمختلف الشرائح، وتركيز البنك على التوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات تقنية خدمةً لمتعامليه، إلى جانب مساهماته المختلفة في مبادرات البيئة والاستدامة التي تخدم بيئة العمل، وذلك من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح العديد من مواقعه الرئيسية لخفض تكاليف الطاقة.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، أن إعادة تأكيد تثبيت التصنيف الائتماني للبنك، يؤكد سلامة النهج والتطبيق السليم لاستراتيجيته في المحافظة على أعلى معايير التصنيفات الائتمانية التي تتابع من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية والمكانة المميزة في المجال المصرفي الإسلامي، ومواجهة مختلف التحديات والمخاطر مع التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانجازات.
--(بترا)
ر ش/ ف م/ ف ج
02/01/2024 15:13:05

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