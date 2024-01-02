تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الإسلامي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA)، إعادة تثبيت التصنيف الإئتماني للبنك الإسلامي الأردني عند A + (jo) / A1 (jo) على المستوى المحلي و BB + / A3 على المستوى الدولي للعملات الاجنبية، مع المحافظة على نظرة مستقبلية "مستقرة" لجميع هذه التصنيفات.
وجاء في تقرير الوكالة، أن البنك الاسلامي يعد أحد المصارف الرائدة في المنطقة، وأحد أهم البنوك والأول بين المصارف الاسلامية العاملة في الأردن، حيث تبلغ حصة موجوداته 9.6 بالمئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الأردني، وتبلغ حصته السوقية حوالي 50 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي الإسلامي في الأردن.
وأشار إلى أن استمرار حصول البنك على هذه التصنيفات، جاء بناءً على استقرار البنك في مؤشرات المخاطر والسيولة والتميز بالانتشار الجغرافي الكبير من خلال 89 فرعاً و22 مكتباً تغطي مختلف مناطق الأردن، ما يعطيه الأفضلية في تقديم خدمات التجزئة.
وبين التقرير أنه بالرغم من الضغوطات المحيطة بالمنطقة، ومنها ارتفاع اسعار الفائدة المستمر ، وحقق البنك نمواً في الموجودات بنسبة 3.0 بالمئة عام 2022 ، ونمواً في التمويلات بنسبة 6.5 بالمئة، وتميز في منح التمويلات لقطاع التجزئة (الأفراد)، وبلغت ودائع البنك 4.760 مليون دينار، حيث يُمثل قطاع الأفراد حوالي 82 بالمئة من إجمالي الودائع ، وارتفع صافي حقوق المساهمين بنسبة 2.08 بالمئة.
ولفت التقرير إلى دور البنك في خدمة الاقتصاد المحلي من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية، وإطلاق تسهيلات وبرامج مصرفية لمختلف الشرائح، وتركيز البنك على التوسع في عملية التحول الرقمي وتقديم خدمات تقنية خدمةً لمتعامليه، إلى جانب مساهماته المختلفة في مبادرات البيئة والاستدامة التي تخدم بيئة العمل، وذلك من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح العديد من مواقعه الرئيسية لخفض تكاليف الطاقة.
وبين الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور حسين سعيد، أن إعادة تأكيد تثبيت التصنيف الائتماني للبنك، يؤكد سلامة النهج والتطبيق السليم لاستراتيجيته في المحافظة على أعلى معايير التصنيفات الائتمانية التي تتابع من كبرى مؤسسات التصنيف العالمية والمكانة المميزة في المجال المصرفي الإسلامي، ومواجهة مختلف التحديات والمخاطر مع التأكيد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانجازات.
--(بترا)
ر ش/ ف م/ ف ج
02/01/2024 15:13:05
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