4156 طالبا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، أن 4156 طالبا استشهدوا و7818 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي 7 تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا و7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا، وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.

وأشارت إلى أن 221 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 703 بجروح في القطاع، وأصيب 5 بجروح، واعتقال أكثر من 71 في الضفة الغربية.

وبينت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

ولفتت إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية، التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

--(بترا)

م ف/م ف/رق

02/01/2024 15:11:18