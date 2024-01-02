4156 طالبا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 2 كانون الثاني (بترا)- أكدت وزارة التربية والتعليم في السلطة الفلسطينية، أن 4156 طالبا استشهدوا و7818 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي 7 تشرين الأول الماضي، على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4119 شهيدا و7536 جريحا، فيما استشهد في الضفة 37 طالبا، وأصيب 282 آخرون، إضافة إلى اعتقال 85.
وأشارت إلى أن 221 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 703 بجروح في القطاع، وأصيب 5 بجروح، واعتقال أكثر من 71 في الضفة الغربية.
وبينت أن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
ولفتت إلى أن الاستهداف الإسرائيلي للمدارس طال 90 بالمئة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية، التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29 بالمئة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.
--(بترا)
م ف/م ف/رق
02/01/2024 15:11:18
MENAFN02012024000117011021ID1107677967
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