الاقتصادي والاجتماعي يطلق تقرير حالة البلاد حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل

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عمان 2 كانون الثاني (بترا) مشهور الشخانبة- أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الثلاثاء تقرير حالة البلاد حول الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني 2022.

وتطرق التقرير إلى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها في سوق العمل الأردني من خلال تحليل مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية المختلفة ومواءمة النظام التعليمي في توفير فرص العمل التي يتطلبها سوق العمل في المستقبل.

ويكتسب التقرير أهمية خاصة في ظل الجهود المبذولة من القطاع العام والقطاع الخاص المواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة والتطورات الناشئة التي يشهدها سوق العمل خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وجاء منسجماً ومرتبطاً ارتباطا وثيقا بالأولويات الوطنية ورؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة اصلاح القطاع العام، وخطة التحديث السياسي.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، ان التقرير يهدف الى إبراز أهمية الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل الأردني من خلال تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى استعداد مختلف القطاعات للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

واضاف، إن اهمية هذا التقرير تكمن في ظل الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة. وكذلك لوجود ارتباط وثيق مع الأولويات الوطنية التي تم تحديدها برؤية التحديث الاقتصادي العام، وخطة التحديث الاداري.

واشار الى ان التقرير يتميز بتقديم تشخيص لواقع مختلف القطاعات والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها، موضحا أن التقرير ركز على الحاجة لإيجاد إطار وطني استراتيجي للولوج للثورة الصناعية الرابعة وتحديد السياسات او التغيرات المطلوبة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الأكاديمي.

وغطى التقرير سبعة فصول حول أبرز التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة تقييمية للقطاعات الرئيسية، واستعرض أبرز مرتكزات الثورة الصناعية الرابعة والآثار الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والايجابيات والسلبيات لها على الاقتصاد الوطني، وخصائص سوق العمل وواقع التعليم ومخرجاته وارتباطها مع احتياجات سوق العمل.

ووقف التقرير على متطلبات القطاعات ومدى جاهزيتها وقدرتها على الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة لرفع كفاءة وفاعلية القطاع العام وتمكين القطاع الخاص من جذب الاستثمارات وتقديم الخدمات التكنولوجية المتطورة للمواطنين.

كما استعرض التقرير أبرز المبادرات العالمية والاستراتيجية التي تبنتها الدول حول العالم والاقليم لاستيعاب التكنولوجيات الناشئة، واهمية التحول الرقمي لتبني الذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل، وأبرز التوجهات والتوصيات المنبثقة من نتائج التقرير لتعظيم الاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة ودمجها مع الاوليات الوطنية.

وبحسب التقرير تتمتع المملكة ببنية تكنولوجية جيدة من حيث انتشار الانترنت جغرافيا واجتماعيا علاوة على بدء تقديم خدمة (5 G).

وأشار التقرير الى أن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكونات الثورة الصناعية الرابعة، حيث أقرت استراتيجية الذكاء الاصطناعي للأعوام 2022-2027، وأقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الاصطناعي هذا العام وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبراني.

كما اشار الى ان هناك العديد من المبادرات التي بدأت تقوم بها وزارات ومؤسسات عامة من خلال استخدام ركائز متعددة من الثورة الصناعية الرابعة واستحداث تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالعديد من المجالات في الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات، وبدأ العديد من الجامعات باستحداث تخصصات في مجال الثورة الصناعية الرابعة في كليات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات وكليات الاقتصاد والأعمال.

واكد ان جاهزية القطاع العام لدخول حقبة الثورة الصناعية الرابعة "لا زالت ضعيفة جدا حسب الدراسات التقييمية لهذا القطاع وبالرغم من استحداث تخصصات مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة، إلا أنها ما تزال ترتكز على الجوانب النظرية، كما أن هناك نقصا بالمتخصصين في هذه التخصصات، وما تزال العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص ضعيفة أو غير موجودة".

ولفت الى أن بنية سوق العمل وخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بدأت بالتغير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، حيث توفر التكنولوجيا مرونة بالعمل وتلعب دورا في توفير فرص العمل للعديد من الفئات، خاصة الإناث.

وقال، ان المهارات المطلوبة للقطاع الخاص تشهد تحولا كبيرا باتجاه استخدام التكنولوجيا الرقمية في الصناعة حتى في القطاعات التقليدية كالزراعة، مشيرا الى أن في سوق العمل الأردني عددا كبيرا من العمالة الوافدة أو غير الأردنيين، سواء نتيجة لهجرة العمال التقليديين، أم بسبب وجود اللاجئين السوريين.

وبالرغم من قدرة العمالة الوافدة على التكيف مع المتطلبات الرقمية، إلا أن الثورة الصناعية الرابعة قد توفر بدائل وحلولا تكنولوجية كالحد من الطلب على العمالة الوافدة، مؤكدا وجود فجوة بين العرض والطلب كبيرة وخاصة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

واوصى التقرير في محور البنية التحتية بإعطاء الأولوية للتوسع بالبنية التحتية للموجات العريضة عالية السرعة وبأسعار معقولة خاصة في (المناطق والمحافظات البعيدة عن المركز). كون تغطية الإنترنت تعتبر متطلبا مسبقا للمشاركة بالثورة الصناعية الرابعة وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لتعزيز الربط/ الارتباط والفعالية والاستدامة.

وفي محور التعليم والتدريب اوصى بتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية (المرحلة الأساسية للتعليم العالي) لأهميتها وضرورتها في بناء قوى عاملة تتمتع بالمهارات اللازمة للثورة الصناعية الرابعة, وتحديث المناهج لتشمل محو الأمية الرقمية والترميز وتحليل البيانات ومهارات أخرى ضرورية للثورة الصناعية الرابعة.

كما اوصى بالتوسع في برامج التعليم التقني والمهني لتوفير البدائل للحصول على مهارات الثورة الصناعية الرابعة لغير القادرين أو الراغبين بالحصول على التعليم العالي، وتعزيز ثقافة التعليم المستمر لأهميته بتكييف القوى العاملة وتحديث المهارات لتتناسب مع التطور التكنولوجي، وإعداد برامج إعادة التأهيل للأعداد الكبرى من خريجي الجامعات الحاليين والسابقين على مهارات الثورة الصناعية الرابعة، و إيجاد الأطر المؤسسية لمأسسة العلاقة والاستدامة للعلاقة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتعزيز التعامل مع التحديات المرتبطة بالتغيير السريع للمهن والتكنولوجيا.

وفي محور البحث والتطوير دعا التقرير الى رعاية ودعم البحث والتطوير على المستوى الوطني لتشجيع الإبداع في إيجاد الحلول التي توفرها تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية، وتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص.

وأوصى كذلك بتبني استراتيجية وطنية للبحث العلمي لتشمل العلوم الاجتماعية والإنسانية، وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة من خلال شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور الصناعة اوصى التقرير بتطوير استراتيجية وطنية للصناعة ورعاية تعاون متعدد الأطراف يضم الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، وبناء الشراكات الدولية والإقليمية في مجال الثورة الصناعية، وزيادة الوعي لدى القطاع الخاص بالثورة الصناعية الرابعة.

وفي محور إطار السياسات والتنظيم أوصى بإيجاد بيئة ممكنة من قبل الحكومة لزيادة الوعي حول تبني الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الابتكار والريادة، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية لتسهيل وتسريع تسجيل الأعمال وتبسيط الإجراءات البيروقراطية، وحوكمة البيانات من خلال قواعد البيانات الحكومية وتطوير آليات التحليل وتوفيرها وتطوير إطار لحوكمة البيانات وحمايتها وحماية الخصوصية، وتعزيز حماية الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار وحماية مصالح المبدعين والمبتكرين.

وأوصى في محور الاستثمار واستراتيجيات التمويل بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في مشاريع الثورة الصناعية الرابعة لتعظيم مشاركة الشركات في الأجندة العامة وتطوير البرامج الحكومية لتوفير التمويل للابتكار ودعم البحث والتطوير في المجالات التي تخدم التنمية الوطنية، ومنح الشركات التي تتبرع أو تدعم برامج البحث والتطوير حوافز ضريبية، وتوفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لها علاقة في مجال الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا التقرير في محور الحماية الاجتماعية الى وضع استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص للتعامل مع العمالة المتوقع تسريحها لتنمية الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير الحماية للعمال خاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الخاصة المرتبطة بهم.

--(بترا)

م ف/اح

02/01/2024 14:42:10