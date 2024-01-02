دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح
التاريخ
1/2/2024 2:40:18 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 2 كانون الثاني (بترا)- دخلت عبر بوابة ميناء رفح البري اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة 87 شاحنة مساعدات متنوعة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في رفح ومعبر العوجة، بحسب مصدر مسؤول مصري.
ونقل المصدر عن مدير الهلال الاحمر المصري في سيناء خالد زايد، قوله: إن المساعدات تنوعت بحيث دخلت شاحنات وقود ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى القطاع، إلى جانب استقبال الجرحى الفلسطينيين .
--(بترا)
ن ا/ف ق
02/01/2024 14:38:52
MENAFN02012024000117011021ID1107677965
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