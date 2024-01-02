دخول 87 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 2 كانون الثاني (بترا)- دخلت عبر بوابة ميناء رفح البري اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة 87 شاحنة مساعدات متنوعة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في رفح ومعبر العوجة، بحسب مصدر مسؤول مصري.

ونقل المصدر عن مدير الهلال الاحمر المصري في سيناء خالد زايد، قوله: إن المساعدات تنوعت بحيث دخلت شاحنات وقود ومساعدات إنسانية غذائية وإغاثية إلى القطاع، إلى جانب استقبال الجرحى الفلسطينيين .

--(بترا)

ن ا/ف ق

02/01/2024 14:38:52