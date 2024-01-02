150% ارتفاع عدد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال من غزة، بنسبة 150 بالمئة عن الشهر الماضي.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 900 فلسطيني في شمالي القطاع، مشيرا إلى أن الاحتلال يعتقل معظم الفلسطينيين في قاعدة زيكيم العسكرية.

ولفت المرصد إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7 آلاف و800 أسير حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2870 معتقلا.

--(بترا)

رصد/

رس/م ف/ف ق

02/01/2024 14:26:07