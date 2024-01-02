توزيع الكهرباء تحقق تميزا في معايير السلامة والصحة المهنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن تحسن كبير في مستويات الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن منشآتها، وفقًا لتقرير التقييم الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبحسب التقرير حصلت الشركة على نسبة التزام بواقع 90.56 بالمئة، ما يعكس مدى اهتمامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها ومراجعيها.

وقالت مدير عام شركة توزيع الكهرباء، المهندسة ريم حمدان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التميز دليل على التزام الشركة بالمعايير والسعي المستمر لتحسين الأداء الوظيفي والانتاجية، مؤكدة أن سلامة وصحة الموظفين تأتي على رأس أولويات الشركة.

يُذكر أن هذه النتائج لها تأثير إيجابي على صورة الشركة، فضلاً عن تقليل المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة أعمال الشركة.

--(بترا)

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02/01/2024 14:23:27