توزيع الكهرباء تحقق تميزا في معايير السلامة والصحة المهنية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن تحسن كبير في مستويات الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ضمن منشآتها، وفقًا لتقرير التقييم الصادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وبحسب التقرير حصلت الشركة على نسبة التزام بواقع 90.56 بالمئة، ما يعكس مدى اهتمامها بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع موظفيها ومراجعيها.
وقالت مدير عام شركة توزيع الكهرباء، المهندسة ريم حمدان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التميز دليل على التزام الشركة بالمعايير والسعي المستمر لتحسين الأداء الوظيفي والانتاجية، مؤكدة أن سلامة وصحة الموظفين تأتي على رأس أولويات الشركة.
يُذكر أن هذه النتائج لها تأثير إيجابي على صورة الشركة، فضلاً عن تقليل المخاطر المهنية المرتبطة بطبيعة أعمال الشركة.
--(بترا)
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02/01/2024 14:23:27
MENAFN02012024000117011021ID1107677963
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