اللجنة التوجيهية تتابع مشروع انشاء مركز لوجستي في المفرق التنموية كفرصة استثمارية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- استعرضت اللجنة التوجيهية المعنية بدراسة ملف مركز الخدمات اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، اليوم الثلاثاء، مخرجات دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، والعرض الترويجي "لمشروع مركز الخدمات اللوجستية في المفرق التنموية"، بهدف طرحها كفرصة استثمارية على منصة استثمر في الأردن (invest).

وتهدف الدراسة بحسب ما جاء في اجتماع عقد في وزراة الاستثمار اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، ومنحها ميزة تنافسية إضافية، تمهيداً لعرضها على الجهات المرجعية المختصة.

وخلال الاجتماع برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف رئيسة اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء وحضور جميع أعضاء اللجنة، قدمت مدير عام شركة تطوير المفرق ليزا الدغمي عرضاً لأهم مخرجات المشروع، الذي سيقام على مساحة 1100 دونم كمرحلة أولى من أصل 3700دونم تقريباً، ليشتمل على مركز جمركي متكامل، لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة وفقاً للمخطط الشمولي لمنطقة المفرق التنموية.

وأوصت اللجنة بضرورة إتمام الدراسات المطلوبة بشكل شمولي، بالإضافة إلى متابعة موضوع الفرص الاستثمارية في منطقة المفرق التنموية.

--(بترا)

م م/م ف/اح

02/01/2024 14:03:33