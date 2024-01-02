اللجنة التوجيهية تتابع مشروع انشاء مركز لوجستي في المفرق التنموية كفرصة استثمارية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- استعرضت اللجنة التوجيهية المعنية بدراسة ملف مركز الخدمات اللوجستية في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق، اليوم الثلاثاء، مخرجات دراسة الجدوى الاقتصادية الأولية، والعرض الترويجي "لمشروع مركز الخدمات اللوجستية في المفرق التنموية"، بهدف طرحها كفرصة استثمارية على منصة استثمر في الأردن (invest).
وتهدف الدراسة بحسب ما جاء في اجتماع عقد في وزراة الاستثمار اليوم الثلاثاء، إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في المنطقة، ومنحها ميزة تنافسية إضافية، تمهيداً لعرضها على الجهات المرجعية المختصة.
وخلال الاجتماع برئاسة وزيرة الاستثمار خلود السقاف رئيسة اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء وحضور جميع أعضاء اللجنة، قدمت مدير عام شركة تطوير المفرق ليزا الدغمي عرضاً لأهم مخرجات المشروع، الذي سيقام على مساحة 1100 دونم كمرحلة أولى من أصل 3700دونم تقريباً، ليشتمل على مركز جمركي متكامل، لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة وفقاً للمخطط الشمولي لمنطقة المفرق التنموية.
وأوصت اللجنة بضرورة إتمام الدراسات المطلوبة بشكل شمولي، بالإضافة إلى متابعة موضوع الفرص الاستثمارية في منطقة المفرق التنموية.
--(بترا)
م م/م ف/اح
02/01/2024 14:03:33
MENAFN02012024000117011021ID1107677962
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