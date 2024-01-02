ترقيات في التربية تشمل 5404 معلمين وإداريين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.
وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) بواقع (4918) معلمًا ومعلمة و (469) إداريًا.
وأضافت الوزارة في بيان، إن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) لرتبة معلم مساعد، (196) لرتبة إداري تربوي مساعد، (2100) لرتبة معلم، (44) لرتبة مساند تربوي، (708) لرتبة معلم أول، (99) لرتبة إداري تربوي أول، (28) لرتبة معلم خبير، (121) لرتبة إداري تربوي خبير، و (9) لرتبة إداري تربوي قائد.
ودعا وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، الى مزيد من العطاء والتميز.
وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الالكتروني ().
--(بترا)
ع س/اح
02/01/2024 14:02:09
MENAFN02012024000117011021ID1107677961
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