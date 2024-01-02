ترقيات في التربية تشمل 5404 معلمين وإداريين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم الترقية لرتب المعلمين والإداريين وفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

وبينت الوزارة أن الترقيات شملت (5404) بواقع (4918) معلمًا ومعلمة و (469) إداريًا.

وأضافت الوزارة في بيان، إن الترقيات شملت جميع الرتب؛ حيث تقرر ترقية (2082) لرتبة معلم مساعد، (196) لرتبة إداري تربوي مساعد، (2100) لرتبة معلم، (44) لرتبة مساند تربوي، (708) لرتبة معلم أول، (99) لرتبة إداري تربوي أول، (28) لرتبة معلم خبير، (121) لرتبة إداري تربوي خبير، و (9) لرتبة إداري تربوي قائد.

ودعا وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترقيات، الى مزيد من العطاء والتميز.

وتم نشر أسماء المشمولين بالترقيات على موقع الوزارة الالكتروني ().

--(بترا)

ع س/اح

02/01/2024 14:02:09