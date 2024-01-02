ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 22185 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 2 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22185 شهيدا و 57035 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب مصادر صحية في القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم، في قصف إسرائيلي على مدخل مخيم البريج وسط القطاع، حيث جرى انتشال شهيدين منهم سيدة جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خانيونس.
واشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.
--(بترا)
أ ش/ أ أ/ف ق
02/01/2024 13:46:22
MENAFN02012024000117011021ID1107677960
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