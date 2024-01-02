ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 22185 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 2 كانون الثاني (بترا)- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 207 شهداء و338 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 22185 شهيدا و 57035 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وبحسب مصادر صحية في القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخر اليوم، في قصف إسرائيلي على مدخل مخيم البريج وسط القطاع، حيث جرى انتشال شهيدين منهم سيدة جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خانيونس.

واشارت المصادر إلى أن القصف الإسرائيلي على المنطقة الوسطى في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفر عن استشهاد 70 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.

--(بترا)

أ ش/ أ أ/ف ق

02/01/2024 13:46:22