الاحتلال يعتقل 4936 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ طوفان الأقصى

MENAFN - Jordan News Agency)



رام الله 2 كانون الثاني (بترا) - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، من الضفة الغربية المحتلة 26 فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدتان، وجريح.

وبحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين تركزت عمليات الاعتقال في بلدة الظاهرية قضاء الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، رام الله، طولكرم، وأريحا، وقلقيلية، وتخلل عمليات الاقتحام التنكيل بالأهالي والاعتداء بالضرب المبرح، وتخريب منازل الفلسطينيين.

الى ذلك، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين في السجون الإسرائيلية إلى 4936 معتقلا منذ بدء 7 تشرين الأول الماضي .

وأكدت الهيئة أن الاحتلال يواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد عملية طوفان الأقصى، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، وذلك إلى جانب جريمة الإعدامات الميدانية المتواصلة.

--(بترا)

م . ف /اص/اح

02/01/2024 13:37:49