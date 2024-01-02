إصدار جدول مباريات الدور ربع النهائي لدوري الشباب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- أصدر اتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء، جدول مباريات الدور ربع النهائي لدوري الشباب تحت سن 19، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات المرخصة لموسم 2023/2024.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي شباب العقبة مع مغير السرحان عند الثالثة عصرا على ملعب الكرك، وفي التوقيت ذاته، يواجه أكاديمية رؤى المستقبل نظيره الجليل على ملعب جرش، وسهل حوران مع شباب حوران على ملعب الأمير هاشم، والعربي واتحاد الرمثا عند السادسة مساء على ملعب الأمير هاشم.

وحسب نظام البطولة، تقام مباريات الدور ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية لحسم النتيجة، على أن تشارك الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي في المرحلة الثانية من البطولة.

وتقام مباريات المرحلة الثانية من البطولة بمشاركة الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، بالإضافة إلى الفرق أصحاب المراكز من 7-12 في بطولة تحت سن 19 لأندية النخبة، على أن تقام مباريات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلة واحدة.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز من 1-6 في مباريات المرحلة الثانية للمشاركة في دوري النخبة لموسم 2024/2025، والفرق الحاصلة على الترتيب من 7-10 تشارك في دوري الدرجات لموسم 2024/2025.

--(بترا)

خ خ/أ م

02/01/2024 13:36:59