Wednesday, 03 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نادي مغير السرحان يفسخ عقود 3 لاعبين

1/2/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعلن نادي مغير السرحان لكرة القدم عن فسخ عقود اللاعبين صهيب ابو هشهش، وسائد الخزاعلة، ومؤمن الشناق.
وقال النادي إن التفاصيل المالية ساهمت في فسخ عقود اللاعبين، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة.
ويعاني فريق مغير السرحان الذي يلعب في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، من أزمة مالية خانقة تسببت في أكثر من مناسبة باحتجاب اللاعبين عن التدريبات، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.
--(بترا)
خ خ/م ف
02/01/2024 13:34:43

MENAFN02012024000117011021ID1107677957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث