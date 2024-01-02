نادي مغير السرحان يفسخ عقود 3 لاعبين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعلن نادي مغير السرحان لكرة القدم عن فسخ عقود اللاعبين صهيب ابو هشهش، وسائد الخزاعلة، ومؤمن الشناق.

وقال النادي إن التفاصيل المالية ساهمت في فسخ عقود اللاعبين، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة.

ويعاني فريق مغير السرحان الذي يلعب في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، من أزمة مالية خانقة تسببت في أكثر من مناسبة باحتجاب اللاعبين عن التدريبات، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.

--(بترا)

خ خ/م ف

02/01/2024 13:34:43