نادي مغير السرحان يفسخ عقود 3 لاعبين
التاريخ
1/2/2024 2:40:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- اعلن نادي مغير السرحان لكرة القدم عن فسخ عقود اللاعبين صهيب ابو هشهش، وسائد الخزاعلة، ومؤمن الشناق.
وقال النادي إن التفاصيل المالية ساهمت في فسخ عقود اللاعبين، متمنيا لهم التوفيق في رحلتهم المقبلة.
ويعاني فريق مغير السرحان الذي يلعب في منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، من أزمة مالية خانقة تسببت في أكثر من مناسبة باحتجاب اللاعبين عن التدريبات، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية.
--(بترا)
خ خ/م ف
02/01/2024 13:34:43
MENAFN02012024000117011021ID1107677957
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