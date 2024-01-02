منتخب كرة القدم يبدأ رحلة البحث عن انجاز في كأس آسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- توجه المنتخب الوطني لكرة القدم عمان اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 10 الشهر الحالي وحتى 12 الشهر المقبل.
وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبا بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يبحث عن انجاز في البطولة الآسيوية، لتعويض تراجع اداء ونتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.
ويلتقي المنتخب الوطني في الدوحة منتخبي قطر واليابان وديا يوم 5 و9 الشهر الحالي، قبل أن يبدأ مشواره في كأس آسيا يوم 15 الشهر الحالي بلقاء منتخب ماليزيا، حيث يلعب المنتخب في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.
--(بترا)
خ خ/م ف
02/01/2024 13:34:16
MENAFN02012024000117011021ID1107677956
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