منتخب كرة القدم يبدأ رحلة البحث عن انجاز في كأس آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- توجه المنتخب الوطني لكرة القدم عمان اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 10 الشهر الحالي وحتى 12 الشهر المقبل.

وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبا بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يبحث عن انجاز في البطولة الآسيوية، لتعويض تراجع اداء ونتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.

ويلتقي المنتخب الوطني في الدوحة منتخبي قطر واليابان وديا يوم 5 و9 الشهر الحالي، قبل أن يبدأ مشواره في كأس آسيا يوم 15 الشهر الحالي بلقاء منتخب ماليزيا، حيث يلعب المنتخب في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.

--(بترا)

خ خ/م ف

02/01/2024 13:34:16

