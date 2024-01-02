Wednesday, 03 January 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب كرة القدم يبدأ رحلة البحث عن انجاز في كأس آسيا

1/2/2024 2:40:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- توجه المنتخب الوطني لكرة القدم عمان اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لخوض غمار منافسات كأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 10 الشهر الحالي وحتى 12 الشهر المقبل.
وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبا بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يبحث عن انجاز في البطولة الآسيوية، لتعويض تراجع اداء ونتائج المنتخب في الفترة الأخيرة.
ويلتقي المنتخب الوطني في الدوحة منتخبي قطر واليابان وديا يوم 5 و9 الشهر الحالي، قبل أن يبدأ مشواره في كأس آسيا يوم 15 الشهر الحالي بلقاء منتخب ماليزيا، حيث يلعب المنتخب في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين.
--(بترا)
خ خ/م ف
02/01/2024 13:34:16

MENAFN02012024000117011021ID1107677956

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث