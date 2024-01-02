صندوق إغاثة أطفال فلسطين يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 2 كانون الثاني (بترا)- يواصل صندوق إغاثة أطفال فلسطين تقديم خدماته الطبية والإنسانية الجماعية والفردية للأطفال في جميع أنحاء دول المشرق، ليحظوا برعاية طبية مناسبة، ومساعدات إنسانية، وإجراءات جراحية متخصصة.

وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه أنشأ قسمين لعلاج السرطان لدى الأطفال في فلسطين، ووحدة عناية مركزة مخصصة للأطفال، وقسم طب القلب للأطفال في رام الله، بالإضافة إلى العديد من المشروعات لتعزيز نظام الرعاية الصحية في المنطقة بشكل مستدام، مبينا أنه يواصل خدماته على الرغم من التصعيد الأخير للعنف في فلسطين، مع تركيز أكبر على توفير المساعدات الأساسية وإمدادات الإغاثة مثل الطعام والإمدادات الطبية، رغم تهجير جميع أفراد فرقهم الميدانية في غزة، وتدمير مرافقهم، وإعاقة أعمال برامجهم.

ولفت إلى أنه شارك في جهود إنسانية في منطقة وسط غزة بهدف خدمة العائلات النازحة بلا مأوى خلال الشهرين الماضيين، حيث أنفق حوالي 8.5 مليون دولار على أعمال الإغاثة، مثل النظافة والخدمات الطبية والتغذية وإمدادات الإغاثة في غزة، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 204 آلاف دولار لتلبية الاحتياجات الضرورية لمراكز الرعاية الطبية في القرى والمخيمات في الضفة الغربية.

والصندوق الذي يعد منظمة غير ربحية تعتمد على المتطوعين، تأسس عام 1991 في الولايات المتحدة الأميركية على يد أفراد مهتمين بالعمل الإنساني، وأرسل خلال السنوات الماضية حوالي 2000 طفل للحصول على رعاية طبية مجانية في الخارج، وآلاف الأطباء والممرضين من دول مختلفة لتقديم رعاية طبية مجانية لعشرات آلاف من الأطفال في المستشفيات المحلية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من الأطفال لتلقي الدعم الذي كان من الصعب أن يحصلوا عليه بطرق أخرى.

وأكد الصندوق استعداد أعضائه لدخول غزة بمجرد السماح لهم بذلك أو إعلان وقف إطلاق النار، وأن لديهم إمدادات طبية جاهزة للإرسال إلى غزة، حيث قاموا بدراسة الخطط لإعادة بناء المرافق الطبية التي جرى تدميرها هناك.

--(بترا)

ه ع/ ف ج

02/01/2024 13:32:04