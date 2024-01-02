صندوق إغاثة أطفال فلسطين يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 2 كانون الثاني (بترا)- يواصل صندوق إغاثة أطفال فلسطين تقديم خدماته الطبية والإنسانية الجماعية والفردية للأطفال في جميع أنحاء دول المشرق، ليحظوا برعاية طبية مناسبة، ومساعدات إنسانية، وإجراءات جراحية متخصصة.
وأوضح الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، أنه أنشأ قسمين لعلاج السرطان لدى الأطفال في فلسطين، ووحدة عناية مركزة مخصصة للأطفال، وقسم طب القلب للأطفال في رام الله، بالإضافة إلى العديد من المشروعات لتعزيز نظام الرعاية الصحية في المنطقة بشكل مستدام، مبينا أنه يواصل خدماته على الرغم من التصعيد الأخير للعنف في فلسطين، مع تركيز أكبر على توفير المساعدات الأساسية وإمدادات الإغاثة مثل الطعام والإمدادات الطبية، رغم تهجير جميع أفراد فرقهم الميدانية في غزة، وتدمير مرافقهم، وإعاقة أعمال برامجهم.
ولفت إلى أنه شارك في جهود إنسانية في منطقة وسط غزة بهدف خدمة العائلات النازحة بلا مأوى خلال الشهرين الماضيين، حيث أنفق حوالي 8.5 مليون دولار على أعمال الإغاثة، مثل النظافة والخدمات الطبية والتغذية وإمدادات الإغاثة في غزة، بالإضافة إلى إنفاق حوالي 204 آلاف دولار لتلبية الاحتياجات الضرورية لمراكز الرعاية الطبية في القرى والمخيمات في الضفة الغربية.
والصندوق الذي يعد منظمة غير ربحية تعتمد على المتطوعين، تأسس عام 1991 في الولايات المتحدة الأميركية على يد أفراد مهتمين بالعمل الإنساني، وأرسل خلال السنوات الماضية حوالي 2000 طفل للحصول على رعاية طبية مجانية في الخارج، وآلاف الأطباء والممرضين من دول مختلفة لتقديم رعاية طبية مجانية لعشرات آلاف من الأطفال في المستشفيات المحلية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية لعشرات الآلاف من الأطفال لتلقي الدعم الذي كان من الصعب أن يحصلوا عليه بطرق أخرى.
وأكد الصندوق استعداد أعضائه لدخول غزة بمجرد السماح لهم بذلك أو إعلان وقف إطلاق النار، وأن لديهم إمدادات طبية جاهزة للإرسال إلى غزة، حيث قاموا بدراسة الخطط لإعادة بناء المرافق الطبية التي جرى تدميرها هناك.
--(بترا)
ه ع/ ف ج
02/01/2024 13:32:04
MENAFN02012024000117011021ID1107677954
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