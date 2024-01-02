صناع مسلسل حالة خاصة يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نشوى جاد

(MENAFN
- Youm7) احتفل صناع
مسلسل "حالة خاصة" بالعرض الخاص للمسلسل والذي تقيمه
منصة watch it الرقمية، وشهد العرض حضور نشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمنصة، فيما حضر كل من طه دسوقى، غادة عادل،
هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، على السباعى، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس والمؤلف مهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجار والمنتج طارق الجناينى والموسيقار الكبير هاني شنودة، كما ارتدى البعض شارة مرضى التوحد.
مسلسل حالة خاصة بحضور أبطاله
مسلسل حالة خاصة بحضور الأبطال
مسلسل حالة خاصة
مسلسل حالة خاصه
يعرض المسلسل غدًا الأربعاء بواقع حلقتين في الأسبوع، وذلك بعدما روجت المنصة للمسلسل على مدار الأسبوعين الماضيين سواء بطرح البرومو الرسمي وكذلك البوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.
مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات وبطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.
ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.
"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.
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