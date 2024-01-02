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صناع مسلسل حالة خاصة يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نشوى جاد

1/2/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل صناع
مسلسل "حالة خاصة" بالعرض الخاص للمسلسل والذي تقيمه
منصة watch it الرقمية، وشهد العرض حضور نشوى جاد الحق رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للمنصة، فيما حضر كل من طه دسوقى، غادة عادل،
هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، على السباعى، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس والمؤلف مهاب طارق والمخرج عبد العزيز النجار والمنتج طارق الجناينى والموسيقار الكبير هاني شنودة، كما ارتدى البعض شارة مرضى التوحد.





مسلسل حالة خاصة بحضور أبطاله



مسلسل حالة خاصة بحضور الأبطال



مسلسل حالة خاصة



مسلسل حالة خاصه








يعرض المسلسل غدًا الأربعاء بواقع حلقتين في الأسبوع، وذلك بعدما روجت المنصة للمسلسل على مدار الأسبوعين الماضيين سواء بطرح البرومو الرسمي وكذلك البوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.





مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات وبطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.



ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"اليوم السابع" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.



"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.
















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