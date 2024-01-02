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بدء أعمال لجنة اختيار الأفلام للمشاركة بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير

1/2/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) بدأت لجنة المشاهدة واختيار الأفلام بمهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير أعمالها، لتحديد القائمة القصيرة التي ستنافس في مسابقاته الرسمية ضمن فعاليات النسخة العاشرة.



وتنطلق النسخة العاشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير في الفترة من 25 وحتى 30 أبريل 2024، ويترأس لجنة مشاهدة واختيار الأفلام الناقد الأرميني دانيال تانيليان.



وتتكون اللجنة من الأعضاء ( محمد أحمد، محمد كسبر، إصرار الشريف، نهى بظاظو، مي محمد مصطفى، مي قاسم)، واستقبلت حتى الآن ما يقرب من ٨٥٠ فيلما.





وما زال مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يستقبل طلبات صناع الأفلام للمشاركة في النسخة المقبلة، حتى يوم 30 يناير 2024.




ونجح مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، في صنع تأثير ملموس في المحيط الجغرافي، ولاسيما بين مخرجين ومنتجين وموزعين ومحترفي الصناعة السينمائية المهتمين بالفيلم القصير.



وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة وهيئة تنشيط السياحة ووزارة الشباب والرياضة.












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