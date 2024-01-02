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خالد يوسف ونبيلة عبيد وعصام السقا فى العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

1/2/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) حرص المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد والفنان عصام السقا والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيري، على حضور العرض الخاص لفيلم الإسكندراني للنجم أحمد العوضي ، في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر .

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وخالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وزينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.
ويمثل فيلم الاسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله.


خالد يوسف وعصام السقا بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


خالد يوسف فى العرض الخاص لفيلم الإسكندراني


العرض الخاص لفيلم الإسكندراني



نبيلة عبيد بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


فردوس عبد الحميد ومحمد فاضل
بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


هانى البحيرى بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


عصام السقا بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني








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