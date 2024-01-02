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أحمد العوضي ومحمد رضوان ومحمود قابيل بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني

1/2/2024 2:38:53 PM
(MENAFN- Youm7) حرص النجم أحمد العوضي على حضور العرض الخاص لفيلمه "الإسكندراني" الذي أقيم اليوم في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، كما حرص الفنان الكبير محمود قابيل والفنان محمد رضوان على الحضور.
كما حرص كذلك على الحضور كل من المخرج خالد يوسف والفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، والفنان عصام السقا، والفنانة فردوس عبد الحميد، والمخرج محمد فاضل والفنان أحمد فريد، والفنانة إنجي أباظة، والإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة، والفنان مجدي فكري، ومصمم الأزياء هاني البحيرى.
فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.
ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، والتعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.
ويمثل فيلم الإسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله."

أحمد العوضي ومحمد رضوان بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


أحمد العوضي
بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


أحمد العوضي وعصام السقا بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني


أحمد العوضي بالعرض الخاص لفيلم الإسكندراني








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