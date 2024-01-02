أجمل إطلالات نانسى عجرم فى المناسبات المختلفة .. صور

MENAFN - Youm7)نانسي عجرم واحدة من أكثر مطربات العرب المحبوبات، إلى جانب أغانيها المميزة، فإن النجمة ​​اللبنانية تتميز أيضا بأزيائها.















يمكن رؤية نانسى عجرم في إطلالات مريحة وأنيقة بما في ذلك السترات الرائعة والسترات الصوفية والجينز مع الأحذية وخاصة الرياضية.وتشتهر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأناقتها وأسلوبها الأنثوي وتحب نانسي الفساتين البسيطة والمصنوعة من الأقمشة الرقيقة، وتختار النجمة دائماً الفساتين الرومانسية والمريحة وفي الوقت نفسه، تعشق التصاميم العصرية والشبابية التي تجعلها تبدو وكأنها دائما شابة في سن العشرين.







كما تستعرض النجمة اللبنانية نانسي عجرم العديد من الأزياء الجديدة عبر صفحتها على موقع انستجرام، وتحدد اتجاهات الموضة الخاصة بها.وتتسم اطلالات وفساتين الفنانة بالرومانسية والأنوثة، لذلك من الطبيعي رؤية نانسي عجرم بالعديد من الفساتين الرقيقة.





وكانت قد حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاحاً كبيراً خلال عام 2023، من خلال أغنياتها التي تصدرت التريند منذ طرحها .







وفيما يلى بعض فساتين نانسى عجرم وأفضل إطلالاتها:



