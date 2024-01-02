أجمل إطلالات نانسى عجرم فى المناسبات المختلفة .. صور

(MENAFN
- Youm7)
نانسي عجرم واحدة من أكثر مطربات العرب المحبوبات، إلى جانب أغانيها المميزة، فإن النجمة اللبنانية تتميز أيضا بأزيائها.
يمكن رؤية نانسى عجرم في إطلالات مريحة وأنيقة بما في ذلك السترات الرائعة والسترات الصوفية والجينز مع الأحذية وخاصة الرياضية.وتشتهر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بأناقتها وأسلوبها الأنثوي وتحب نانسي الفساتين البسيطة والمصنوعة من الأقمشة الرقيقة، وتختار النجمة دائماً الفساتين الرومانسية والمريحة وفي الوقت نفسه، تعشق التصاميم العصرية والشبابية التي تجعلها تبدو وكأنها دائما شابة في سن العشرين.
كما تستعرض النجمة اللبنانية نانسي عجرم العديد من الأزياء الجديدة عبر صفحتها على موقع انستجرام، وتحدد اتجاهات الموضة الخاصة بها.وتتسم اطلالات وفساتين الفنانة بالرومانسية والأنوثة، لذلك من الطبيعي رؤية نانسي عجرم بالعديد من الفساتين الرقيقة.
وكانت قد حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم نجاحاً كبيراً خلال عام 2023، من خلال أغنياتها التي تصدرت التريند منذ طرحها .
وفيما يلى بعض فساتين نانسى عجرم وأفضل إطلالاتها:
MENAFN02012024000132011024ID1107677948
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.