أطفال رمز الشجاعة.. طفل فلسطينى يلتقط صورة بجوار صاروخ إسرائيلي

MENAFN - Youm7) مازال الاحتلال الإسرائيلي يخطط من أجل تدمير وقتل أطفال غزة، ففي بداية العام الجديد يحتفل أطفال العالم ويشاركون الفرحة مع أهاليهم احتفالاًبأيام جديدة على عكس أطفال غزةيستقبلون العام تحت الصواريخوالقصف، وبالرغم من ذلك هم أطفال لا يعرفون الجبن،قبل أسابيع كان الطفل خالد محمد أبو عمرة يحمل جثمان أخيه الصغير، قبل أن يلتقط اليوم صورة بجوار صاروخ سقط من طائرةf16لم ينفجر، ليكتب القدر عمرًا آخر للصغير.





القصة بدأت عندما ألقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا ثقيلاً على منطقة حكر الجامع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة من طائرة f16، لكن من حسن الحظ أن الصاروخ لم ينفجر،وظهر الطفل خالد أبو عمرة في صورة بجوار الصاروخ، ما يعيد إلى الأذهان مشهد حدث في العشرين من نوفمبر الماضي عندما كان يحمل جثمان أخيه الشهيد، عندما كان العالم يحتفل بيوم الطفل.

نجا الصغير وهو من أصول مصرية من الموت بفعل القدر، وبات ينتظر ماذا يفعل، مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

الطفل محمد خالد ابو عمرة

الطفل خالد محمدصاروخ







