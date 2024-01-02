أطفال رمز الشجاعة.. طفل فلسطينى يلتقط صورة بجوار صاروخ إسرائيلي

(MENAFN
- Youm7) مازال الاحتلال الإسرائيلي يخطط من أجل تدمير وقتل أطفال غزة، ففي بداية العام الجديد يحتفل أطفال العالم ويشاركون الفرحة مع أهاليهم احتفالاً
بأيام جديدة على عكس أطفال غزة
يستقبلون العام تحت الصواريخ
والقصف، وبالرغم من ذلك هم أطفال لا يعرفون الجبن،
قبل أسابيع كان الطفل خالد محمد أبو عمرة يحمل جثمان أخيه الصغير، قبل أن يلتقط اليوم صورة بجوار صاروخ سقط من طائرة
f16
لم ينفجر، ليكتب القدر عمرًا آخر للصغير.
القصة بدأت عندما ألقت طائرة حربية إسرائيلية صاروخًا ثقيلاً على منطقة حكر الجامع في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة من طائرة f16، لكن من حسن الحظ أن الصاروخ لم ينفجر،
وظهر الطفل خالد أبو عمرة في صورة بجوار الصاروخ، ما يعيد إلى الأذهان مشهد حدث في العشرين من نوفمبر الماضي عندما كان يحمل جثمان أخيه الشهيد، عندما كان العالم يحتفل بيوم الطفل.
نجا الصغير وهو من أصول مصرية من الموت بفعل القدر، وبات ينتظر ماذا يفعل، مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على أنحاء متفرقة من قطاع غزة.
الطفل محمد خالد ابو عمرة
الطفل خالد محمد
صاروخ
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