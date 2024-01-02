عيون القطة والبشرة اللامعة.. أفضل اتجاهات المكياج في عام 2024

فى بداية العام الجديد 2024، يبحث العديد من ألفتيات عن أبرز اتجاهات الموض فى المكياج، أيضًا من خلال التجربة لأكثر من اتجاه

للحصول على جمال مميز، لذا نستعرض

خلال السطور التالية أبرز اتجاهات المكياج في

2024 وفقًا لما جاء فى موقع"

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البشرة المتوهجة:

ستظل البشرة المتوهجة هى موضة 2024 كى تحمل صفات جمالية وتعطى احساسا بأن البشرة طبيعية وأكثر قوة، لذا احصلى على كريمات الأساس الخفيفة اللامعة والبعد عن كريمات الأساس الثقيلة.





شفاه عارية:

المكمل المثإلى للبشرة النضرة والمتوهجة هو الشفاه العارية الناعمة والمرطبة قليلاً، لذا احرصى على العناية

بالشفاه من خلال المقشرات والبلسم اللطيف، والحصول على ملمعات وألوان الشفاه التى تسمح للون الشفاه الطبيعى بالتألق والظهور .





شفاه





باربي:

تتمحور موضة المكياج 2024 حول المكياج باربى الذى يظهر البنات فى شكل أنثوى وهو ما يكمن فى الخدود الوردية والشفاه اللامعة والرموش الشبيهة بالدمية والعيون المبطنة والحواجب الناعمة والريشية.





مكياج مميز 2024





ألفضي:



اختارى أن يكون فى اللوك الخاص بك لون ألفضة فوق العيون أو وضع لون لامع فوق الخدود يحمل الدرجة ألفضية.

خدود خوخي:

"ستكون ألوان أحمر الخدود الدافئة والخوخية بارزة فى عام 2024، حيث يتم تطبيقها بسخاء على تفاحة الخدين ومزجها على مساحة أكبر مع لمسات إضافية من أحمر الخدود تضاف بمهارة إلى الجفون والأنف والذقن والجبهة مما يخلق توهجًا دافئًا ومشرقًا.





خدود خوخي بلو بونانزا:

إلى جانب اللون الخوخى والوردي، استعدى للغوص فى مجموعة من الألوان الرائعة أحد الألوان التى تحظى بأضواء كاشفة هو اللون الأزرق، ويتم تطبيقه بطرق مبتكرة " من خلال الماسكارا الملونة والكحل وظلال العيون.

بلو بونانزا





مكياج عيون جرافيك:

ليس عليك أن تتخيل نفسك فنانًا ماهرًا لتنخرط فى اتجاه رسم العيون الذى يتزايد فى عام 2024 لذا يجب أن يكون الأمر بسيطًا مثل عين القطة المزدوجة، أو تحديد العيون الممتد، أواختيار محدد عيون سائل لامع فوقه البنى أو الأسود، يفضل أن تكون الألوان، هى الأزرق والأخضر والبرتقإلى فهى تجعل العيون تبرز بشكل مميز

مكياج عيون جرافيك



