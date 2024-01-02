عيون القطة والبشرة اللامعة.. أفضل اتجاهات المكياج في عام 2024

(MENAFN
- Youm7)
فى بداية العام الجديد 2024، يبحث العديد من ألفتيات عن أبرز اتجاهات الموض فى المكياج، أيضًا من خلال التجربة لأكثر من اتجاه
للحصول على جمال مميز، لذا نستعرض
خلال السطور التالية أبرز اتجاهات المكياج في
2024 وفقًا لما جاء فى موقع"
realsimple
البشرة المتوهجة:
ستظل البشرة المتوهجة هى موضة 2024 كى تحمل صفات جمالية وتعطى احساسا بأن البشرة طبيعية وأكثر قوة، لذا احصلى على كريمات الأساس الخفيفة اللامعة والبعد عن كريمات الأساس الثقيلة.
شفاه عارية:
المكمل المثإلى للبشرة النضرة والمتوهجة هو الشفاه العارية الناعمة والمرطبة قليلاً، لذا احرصى على العناية
بالشفاه من خلال المقشرات والبلسم اللطيف، والحصول على ملمعات وألوان الشفاه التى تسمح للون الشفاه الطبيعى بالتألق والظهور .
شفاه
باربي:
تتمحور موضة المكياج 2024 حول المكياج باربى الذى يظهر البنات فى شكل أنثوى وهو ما يكمن فى الخدود الوردية والشفاه اللامعة والرموش الشبيهة بالدمية والعيون المبطنة والحواجب الناعمة والريشية.
مكياج مميز 2024
ألفضي:
اختارى أن يكون فى اللوك الخاص بك لون ألفضة فوق العيون أو وضع لون لامع فوق الخدود يحمل الدرجة ألفضية.
خدود خوخي:
"ستكون ألوان أحمر الخدود الدافئة والخوخية بارزة فى عام 2024، حيث يتم تطبيقها بسخاء على تفاحة الخدين ومزجها على مساحة أكبر مع لمسات إضافية من أحمر الخدود تضاف بمهارة إلى الجفون والأنف والذقن والجبهة مما يخلق توهجًا دافئًا ومشرقًا.
خدود خوخي بلو بونانزا:
إلى جانب اللون الخوخى والوردي، استعدى للغوص فى مجموعة من الألوان الرائعة أحد الألوان التى تحظى بأضواء كاشفة هو اللون الأزرق، ويتم تطبيقه بطرق مبتكرة " من خلال الماسكارا الملونة والكحل وظلال العيون.
بلو بونانزا
مكياج عيون جرافيك:
ليس عليك أن تتخيل نفسك فنانًا ماهرًا لتنخرط فى اتجاه رسم العيون الذى يتزايد فى عام 2024 لذا يجب أن يكون الأمر بسيطًا مثل عين القطة المزدوجة، أو تحديد العيون الممتد، أواختيار محدد عيون سائل لامع فوقه البنى أو الأسود، يفضل أن تكون الألوان، هى الأزرق والأخضر والبرتقإلى فهى تجعل العيون تبرز بشكل مميز
مكياج عيون جرافيك
MENAFN02012024000132011024ID1107677946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.