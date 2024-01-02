استوحى إطلالتك من المشاهير.. تنورة بيونسية الفضية أناقة وشياكة

(MENAFN
- Youm7) شاركت المغنية الشهيرة نجمة البوب "بيونسية" متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستحرام
اطلالتها من احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية بمنشور بدون تعليق على الموقع، وارتدت مجموعة منقوشة مستوحاة من "شير هورويتز".
تتكون ملابسها من تنورة قصيرة وسترة طويلة مع مشد أبيض شفاف، تم صنعه باللون الرمادي الفضي مع إكسسوارات فضية، بما في ذلك حقيبة صغيرة، ونظارات شمسية مربعة الشكل، وأقراط فضية على شكل سلسلة.
.بيونسيه
وقد تم تصفيف شعرها الأشقر البلاتيني المصبوغ حديثًا على شكل أمواج طويلة وفضفاضة مع جزء مركزي، في المانيكير ذو رأس أحمر وشفاه لامعة وظلال عيون لامع وقد قدمت اللمسات النهائية لسحرها.
مانيكير بابانويل
ومن وحى إطلالة المغنية بيونسية يمكن لكل فتاة أن تختار ما يناسبها من تلك الإطلالة الرقيقة التي طلت علينا بها مغنية البوب الشهيرة، هذا حسبما ذكره موقع " instyle"
وكان عام 2023 عامًا استثنائيًا بالنسبة لبيونسيه. بصرف النظر عن تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز جرامي على الإطلاق بفوزها في فبراير، بدأت المغنية جولتها التاسعة، والتي جلبت 579 مليون دولار، مما يجعلها الجولة الأعلى ربحًا لفنانة في التاريخ. والجولة السابعة الأكثر ربحًا بشكل عام. كانت أرقام شباك التذاكر الخاصة بها أيضًا مثيرة للإعجاب حيث حقق فيلمها الموسيقي إجماليًا عالميًا ما يزيد عن 42 مليون دولار.
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