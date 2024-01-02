استوحى إطلالتك من المشاهير.. تنورة بيونسية الفضية أناقة وشياكة

MENAFN - Youm7) شاركت المغنية الشهيرة نجمة البوب "بيونسية" متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى انستحراماطلالتها من احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية بمنشور بدون تعليق على الموقع، وارتدت مجموعة منقوشة مستوحاة من "شير هورويتز".







تتكون ملابسها من تنورة قصيرة وسترة طويلة مع مشد أبيض شفاف، تم صنعه باللون الرمادي الفضي مع إكسسوارات فضية، بما في ذلك حقيبة صغيرة، ونظارات شمسية مربعة الشكل، وأقراط فضية على شكل سلسلة.

.بيونسيه





وقد تم تصفيف شعرها الأشقر البلاتيني المصبوغ حديثًا على شكل أمواج طويلة وفضفاضة مع جزء مركزي، في المانيكير ذو رأس أحمر وشفاه لامعة وظلال عيون لامع وقد قدمت اللمسات النهائية لسحرها.

مانيكير بابانويل





ومن وحى إطلالة المغنية بيونسية يمكن لكل فتاة أن تختار ما يناسبها من تلك الإطلالة الرقيقة التي طلت علينا بها مغنية البوب الشهيرة، هذا حسبما ذكره موقع " instyle"

وكان عام 2023 عامًا استثنائيًا بالنسبة لبيونسيه. بصرف النظر عن تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز جرامي على الإطلاق بفوزها في فبراير، بدأت المغنية جولتها التاسعة، والتي جلبت 579 مليون دولار، مما يجعلها الجولة الأعلى ربحًا لفنانة في التاريخ. والجولة السابعة الأكثر ربحًا بشكل عام. كانت أرقام شباك التذاكر الخاصة بها أيضًا مثيرة للإعجاب حيث حقق فيلمها الموسيقي إجماليًا عالميًا ما يزيد عن 42 مليون دولار.