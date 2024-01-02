من دوقة بريطانيا لأميرة السويد.. 6 فساتين زفاف اختارى اللى يناسبك

(MENAFN
- Youm7) تهتم المقبلات على الزواج بالتحضير بأهم شيء لهن وهو فستان حفلة الزفاف ، وتصيبهن الحيرة
بين التصميمات المختلفة والمتنوعة، ولكن البعض منهن تقوم برؤية فساتين الزفاف الأكثر شهرة ليصلن إلى تصميم مميز ليكن أكثر جمالا وفرحة بارتداء الفستان الأبيض، ووفقا لما نشره موقع"
instyle
" هناك أفضل 6 عرائس من مشاهير تميزن بفساتين زفاف خطفت أنظار العالم حولهن وكانوا أكثر أناقة وإثارة، ويمكنكِ من خلال تلك التصميمات الوصول إلى تصميم مميز لحفلة زفافك.
فستان ميجان ميركل
ارتدت ميجان ميركل فستانا بسيطا مكشوف الكتفين، وطرحة كبيرة بطول 16.5 متر وزينت بالتول الحريري وتاج من الماس، وتتميز هذه الإطلالة بالبساطة والرقي.
فستان زفاف ميجان ماركل
فستان كيت ميدلتون
على الرغم من أن حلفة زفافها كانت عام 2011، إلا أن فستانها ما زال
حديث العرائس إلى الآن، صمم فستانها بشكل وثق رقي واختيار الأميرة لفستان حفلة زفافها، وظهرت بإطلالة سحرت الجميع بفستان بكمين كاملين من الدانتيل محدد المقاس إلى منطقة الخصر، وباقيه واسع.
فستان زفاف كيت ميدلتون
فستان الأميرة فيكتوريا
فستان زفاف الأميرة فيكتوريا أميرة السويد، بفستان من الساتان الكامل وهو ثوب كلاسيكي مكشوف الكمين مع طرحة طويلة من الدانتيل لتجمع بين الكلاسيكية والعصرية.
الأميرة فيكتوريا
فستان نعومي بايدن
ارتدت نعومي بايدن فستان أبيض بكمين كاملين الطول، ورقبة الفستان مرتفعة للعنق مغطاة بالدانتيل، مع طرحة تتميز طويلة، وتتميزت إطلالتها بالأفضل بين إطلالت المشاهير في حفلات زفاهم.
فستان زفاف نعومي بايدن
فستان الممثلة أوديت يوستمان
ظهور الممثلة الأمريكية أوديت بفستان أبيض مميز وعصري في حفلة زفافها 2010، وهو إطلالة مختلفة ومميزة عن غيره من تصميمات فساتين حفلات الزفاف.
فستان أوديت يوستمان
فستان المغنية الأمريكية جويل
على الرغم أن حفلة زفافها كانت عام 2008 إلا أن فستان زفافها ينال الإعجاب إلى الأن وخاصة الفتيات التي تفضل ارتداء الفستاتين محددة المقاس بعيدا عن الفساتين الواسعة من منطقة الخصر، وهو فستان مصنوع كامل من الدانتيل.
المغنية الأمريكية جويل
MENAFN02012024000132011024ID1107677944
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.