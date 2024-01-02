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من دوقة بريطانيا لأميرة السويد.. 6 فساتين زفاف اختارى اللى يناسبك

1/2/2024 2:38:49 PM
(MENAFN- Youm7) تهتم المقبلات على الزواج بالتحضير بأهم شيء لهن وهو فستان حفلة الزفاف ، وتصيبهن الحيرة
بين التصميمات المختلفة والمتنوعة، ولكن البعض منهن تقوم برؤية فساتين الزفاف الأكثر شهرة ليصلن إلى تصميم مميز ليكن أكثر جمالا وفرحة بارتداء الفستان الأبيض، ووفقا لما نشره موقع"
instyle
" هناك أفضل 6 عرائس من مشاهير تميزن بفساتين زفاف خطفت أنظار العالم حولهن وكانوا أكثر أناقة وإثارة، ويمكنكِ من خلال تلك التصميمات الوصول إلى تصميم مميز لحفلة زفافك.


فستان ميجان ميركل

ارتدت ميجان ميركل فستانا بسيطا مكشوف الكتفين، وطرحة كبيرة بطول 16.5 متر وزينت بالتول الحريري وتاج من الماس، وتتميز هذه الإطلالة بالبساطة والرقي.


فستان زفاف ميجان ماركل



فستان كيت ميدلتون

على الرغم من أن حلفة زفافها كانت عام 2011، إلا أن فستانها ما زال
حديث العرائس إلى الآن، صمم فستانها بشكل وثق رقي واختيار الأميرة لفستان حفلة زفافها، وظهرت بإطلالة سحرت الجميع بفستان بكمين كاملين من الدانتيل محدد المقاس إلى منطقة الخصر، وباقيه واسع.


فستان زفاف كيت ميدلتون


فستان الأميرة فيكتوريا

فستان زفاف الأميرة فيكتوريا أميرة السويد، بفستان من الساتان الكامل وهو ثوب كلاسيكي مكشوف الكمين مع طرحة طويلة من الدانتيل لتجمع بين الكلاسيكية والعصرية.


الأميرة فيكتوريا


فستان نعومي بايدن

ارتدت نعومي بايدن فستان أبيض بكمين كاملين الطول، ورقبة الفستان مرتفعة للعنق مغطاة بالدانتيل، مع طرحة تتميز طويلة، وتتميزت إطلالتها بالأفضل بين إطلالت المشاهير في حفلات زفاهم.


فستان زفاف نعومي بايدن


فستان الممثلة أوديت يوستمان

ظهور الممثلة الأمريكية أوديت بفستان أبيض مميز وعصري في حفلة زفافها 2010، وهو إطلالة مختلفة ومميزة عن غيره من تصميمات فساتين حفلات الزفاف.


فستان أوديت يوستمان


فستان المغنية الأمريكية جويل

على الرغم أن حفلة زفافها كانت عام 2008 إلا أن فستان زفافها ينال الإعجاب إلى الأن وخاصة الفتيات التي تفضل ارتداء الفستاتين محددة المقاس بعيدا عن الفساتين الواسعة من منطقة الخصر، وهو فستان مصنوع كامل من الدانتيل.


المغنية الأمريكية جويل








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