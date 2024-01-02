Wednesday, 03 January 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار الذهب فى مصر تتراجع 55 جنيها بالتعاملات المسائية والجرام بـ3180 جنيها

1/2/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Youm7) ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3180 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بعد تسجيل مستويات 3235 جنيها بانخفاض بلغ 55 جنيها فى الجرام.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3634 جنيها.

عيار 21 يسجل 3180 جنيها.

عيار 18 يسجل 2726 جنيها.

عيار 14 يسجل 2120 جنيها.

الجنيه الذهب 25440 جنيها.



بدأ الذهب أولى جلسات تداول عام 2024 على ارتفاع بعد أن حقق مكاسب كبيرة خلال الثلاث أسابيع الأخيرة من العام الماضي، يأتي هذا قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي وتقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



افتتح الذهب الفوري تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 2062 دولار للأونصة ليسجل أعلى مستوى عند 2078 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.8%، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2075 دولار للأونصة.



يتحول تركيز الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذى يصدر هذا الأسبوع فى محاولة لمعرفة المزيد من الإشارات والتوضيح عن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، وكان البنك الفيدرالي فى اجتماعه الأخير فى ديسمبر الماضي أشار إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة.



توقعات أعضاء البنك الفيدرالى أشارت إلى خفض الفائدة خلال 2024 بمقدار 75 نقطة أساس، بينما ترى الأسواق أن البنك سيقوم بخفض الفائدة بشكل أكبر ويبدأ فى وقت مبكر من هذا العام تحديداً فى مارس القادم.





تشير توقعات الأسواق الآن إلى توقعات بنسبة 70% أن يقوم البنك بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع شهر مارس القادم. على أن يصل اجمالي خفض الفائدة هذا العام إلى 125 – 150 نقطة أساس.





أيضاً تركز الأسواق الآن بشكل مباشر على بيانات الوظائف للقطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة عن شهر ديسمبر، والتي من المقرر صدورها يوم الجمعة القادمة، ومن المتوقع أن تظهر القراءة المزيد من التباطؤ في سوق العمل هو الاتجاه الذي من المرجح أن يفرض المزيد من الضغوط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للنظر في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.





التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل 168 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر بأقل من القراءة السابقة بقيمة 199 ألف، كما تشير التوقعات إلى ارتفاع معدل البطالة بنسبة 3.8% من القراءة السابقة بنسبة 3.7%.



تباطأ التضخم وسوق العمل بشكل كبير خلال عام 2023، ولكن تظل ضغوط الأسعار ظلت أعلى بكثير من الهدف السنوي الذي حدده البنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.



حذر أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر من أن البنك المركزي سيحتاج إلى رؤية المزيد من التراجع في كلا من التضخم وقطاع العمالة للنظر في خفض أسعار الفائدة مبكرًا. وحذر أعضاء البنك أيضًا من أن الرهانات على تخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي كانت مفرطة في التفاؤل.



الجدير بالذكر أن الدولار الأمريكي افتتح تداولات اليوم على ارتفاع أيضاً بنسبة 0.2% ليسجل ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي مبتعداً عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذهب سجله الأسبوع الماضي وفقاً لمؤشر الدولار، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.024% بعد أن انخفضت عوائد السندات في شهر ديسمبر بنسبة 10.7%.














MENAFN02012024000132011024ID1107677942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث