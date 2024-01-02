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نصيب الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى لـحياة كريمة تلامس الـ70%

1/2/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Youm7) يعد
مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية في المرحلة الحالية من حيث توافر العديد من عناصر التميز أنه لأول مرة تقوم الدولة بإنشاء مشروعات يستفيد منها 18 مليون مواطن بحجم مخصصات بلغت 350 مليار جنيه للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري“حياة كريمة” لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية.



ويحقق مشروع حياة كريمة كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية الـ 17، وأن مُخصصات المرحلة الأولى من المشروع بلغت 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركزا في نطاق 20 محافظة بإجمالي مستفيدين 18 مليون مواطن، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، كما بلغت قيمة المنصرف 200 مليار جنيه، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين







ويحقق مشروع حياة كريمة جميع أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، حيث تم تسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف" و"أفضل الممارسات" التابعة للأمم المتحدة، كما أنه يحقق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث بلغت مخصصات المرحلة الأولى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حوالي 58% من جملة مخصصات المرحلة الأولى.


















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