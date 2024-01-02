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التخطيط تجهز لإجراء مسح لقياس الأثر التنموى لتدخلات حياة كريمة فى الريف

1/2/2024 2:38:45 PM
(MENAFN- Youm7) تجهز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
لإجراء مسح لقياس الأثر التنموى لتدخلات "حياة كريمة" فى الريف بعد الانتهاء من تنفيذها، بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.



وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حوكمة مشروع "حياة كريمة"، من خلال وضع معايير عادلة لتحديد المراكز المستهدفة ورصد الفجوات التنموية بشكل علمي وبالاعتماد على قواعد البيانات ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات، مشدداً على أهمية قياس الأثر.



وأضاف التقرير أن البعد البيئي حاضر وبقوة في مشروع "حياة كريمة"، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المشروع، كان هناك اهتمام كبير بدمج الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء فيه والتى تصل حالياً إلى 30% من جملة المخصصات، لافتاً إلى دور مبادرة "القرية الخضراء" في تأهيل القرى وفقاً للمعايير البيئية العالمية، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل خضراء في الريف المصرى.












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