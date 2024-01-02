مؤرخون: النقوش والنصوص بمنطقة الأهرامات كشفت طبيعة الحياة في مصر القديمة

MENAFN - Youm7) لا يزال العلماء والمهندسون يتناقشون حول كيفية بناء الأهرامات بالضبط ومن المعتقد عمومًا أن المصريين نقلوا كتلًا حجرية ضخمة إلى المرتفعات على طول منحدرات كبيرة، مدهونة بالماء أو الطين الرطب، باستخدام نظام من الزلاجات والحبال والبكرات والرافعات.

يقترح البعض منحدرات خارجية إما متعرجة أو حلزونية حول كل هرم، في حين تشير نظرية أكثر إثارة للجدل إلى أنه تم استخدام المنحدرات الداخلية.

قد تكون أسرار بناء الأهرامات هذه موجودة تحت السطح. وربما، عندما تكشف تكنولوجيا التصوير المستقبلية عن ترتيب الكتل في الداخل، فإنها ستوفر مخططًا لكيفية قيام البناة المصريين بإنشاء هذه الآثار الخالدة وفقا لموقع ناشيونال جيوجرافيك.

وإذا كانت الأهرامات ساعدت في بناء مصر القديمة، فقد حافظت عليها أيضًا.

يقول بيتر دير مانويليان، عالم المصريات بجامعة هارفارد: "يعتقد الكثير من الناس أن الموقع مجرد مقبرة بالمعنى الحديث، لكنه أكثر من ذلك بكثير، في هذه المقابر المزخرفة، لديك مشاهد رائعة لكل جانب من جوانب الحياة في مصر القديمة، لذلك لا يتعلق الأمر فقط بكيفية موت المصريين، بل بكيفية عاشوا."

يتضمن فن المقابر صورًا للمزارعين القدماء الذين يعملون في حقولهم ورعاية الماشية وصيد الأسماك وصيد الطيور وممارسة النجارة وارتداء الأزياء وأداء الطقوس الدينية وممارسات الدفن.

تسمح النقوش والنصوص أيضًا بالبحث في قواعد اللغة واللغة المصرية. يقول دير مانويليان: "تقريبًا أي موضوع تريد دراسته عن الحضارة الفرعونية متاح على جدران المقابر في الجيزة.

يمكن للجميع الوصول إلى العديد من هذه الموارد الفريدة مجانًا في مشروع الجيزة، وهو عبارة عن مجموعة هائلة من الصور الفوتوغرافية والخطط والرسومات والمخطوطات وسجلات الكائنات ومذكرات الرحلات الاستكشافية من المؤسسات الرائدة في العالم، والتي تم تجميعها معًا في مستودع رائع عبر الإنترنت لكل ما يتعلق بالجيزة.

تحافظ هذه المجموعة على اللوحات والنقوش التي تلاشت منذ ذلك الحين، وتلتقط القطع الأثرية التي فقدت أو دمرت، وتفتح المقابر التي لا يمكن للجمهور الوصول إليها.

وعلى الرغم من أنه لا يوجد شيء يمكن أن يكرر تجربة الزيارة الشخصية إلى الجيزة، إلا أن إعادة بناء GIZA 3D قد تكون أقرب ما يمكنك الحصول عليه. يمكن للزوار الافتراضيين من أي مكان في العالم التجول في عجائب الهضبة والقيام بجولات إرشادية للأهرامات والمعابد وحتى المقابر.



