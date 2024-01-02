حكايات نجيب محفوظ مع كازينو الأوبرا ولماذا أحب أفلام الأكشن؟

MENAFN - Youm7) عقد نجيب محفوظ ندوة أدبية صباح يوم الجمعة أعلى كازينو الأوبرا داوم عليها منذ عام 1942 ولم ينقطع أبدا عنها طوال سنوات ولم يكن يقرأ قصة متوسطة بل يقرأ قصة ممتازة أو ممتازة جدا وعلى العكس مما يظنه البعض كان أديب نوبل يفضل مشاهدة أفلام الحركة والعصابات على أفلام عن هاملت أو عربة اللذة، إذ اعتبر السينما تهدف للترفيه عن النفس ورأى أيضا أن الأعمال العظيمة لا يمكن أن تقدم بكامل روعتها في السينما.

وقد ذهب نجيب محفوظ إلى ندوته الأسبوعية فى «كازينو الأوبرا» يوم الجمعة 25 ديسمبر من عام 1959، وكان اليوم الذى انتهت فيه «الأهرام» من نشر روايته «أولاد حارتنا»، بعد أن بدأتها يوم 21 سبتمبر 1959، وأثارت ضجة كبيرة تواصلت حتى قادت إلى محاولة إرهابية لاغتياله فى 14 أكتوبر 1994

التزم محفوظ الصمت تماما طوال أيام نشر الرواية، وفقا للكاتب الصحفى والناقد محمد شعير فى كتابه «أولاد حارتنا، سيرة الرواية المحرمة»، ويتتبع فيه ما جرى حول هذه الرواية، وعلى غلافها يؤكد أنها على مدى أكثر من نصف قرن «بدت رمزا لمعارك ثقافية وسياسية واجتماعية، تتخذ كل فترة شكلا جديدا، وشملت ساسة، ورجال دين، وأدباء وقتلة، ومؤسسات ، وتبلغ ذروتها بمحاولة اغتيال على يد شاب لم يقرأ حرفا باستثناء فتاوى شيوخه».



يذكر «شعير»، أن «محفوظ» كان معتادا أن ينصرف فى الواحدة والنصف من ندوته فى «كازينو الأوبرا»، لكنه فى ذلك اليوم حرص على البقاء حتى الثالثة والنصف لسخونة النقاش حول الرواية، وتزعم رفضها فى الندوة مدرس أدب بكلية الآداب، وناقد صحفى فى إحدى الجرائد اليومية، ولم تذكر صحيفة «المساء» التى غطت تفاصيل اللقاء اسميهما، لكن محفوظ أوضح -لأول مرة - وجهة نظره كاملة فى الرواية، فقال إنه يريد الكشف عن الهدف الأساسى للبشرية، وهو البحث عن سر الكون، وحتى تستطيع البشرية الكشف عن هذا السر، تحتاج إلى التفرغ له والاستعداد، وهى لن تتمكن من هذا إلا بعد القضاء على استغلال الأغنياء للفقراء، والصراع بين الناس من أجل لقمة العيش.