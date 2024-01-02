دار مزادات عالمية تعرض سجاد نادر فى أمريكا.. تخيل سعرها

(MENAFN
- Youm7) تستعد دار بونهامز للمزادات العالمية، بشرق الولايات المتحدة، لتقديم مزاد بعنوان "السجاد والمنسوجات الفاخرة"، وذلك يوم 18 يناير الجارى .
ومن بين القطع الفنية التي سيتم عرضها في المعرض قطعة من المنسوجات يتم طرحها للبيع، وهى سجادة أصفهان الفارسية المبكرة، ويقدر ثمنه ما بين 15 إلى 20 ألف دولار أمريكى.
سجادة أصفهان الفارسية
ففى هذا المزاد، يوجد مجموعة مهمة من السجاد الكلاسيكى النادر ذات الجودة المتحفية، وسوف تجد سجادة الكاراز المذهلة التى تعود للقرن السادس عشر من هابسبورج بإسبانيا بالإضافة إلى العديد من السجاد الفارسي المختلف من القرن السابع عشر، كما يضم المزاد
العديد من
السجاد المبكر الآخر من بلاد فارس والهند والأناضول وأوروبا.
وسبق باعت دار بونهامز، للمزادات العالمية، في مزاد "المستشرقين"، العديد من اللوحات الفنية، والتي منها لوحة "الفتاة المصرية ناقلة مياة" للفنان النمساوى لودفيج دويتش(1855-1935)، وتم بيعها بثمن 14.080 الف جنيه إسترلينى.
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