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دار مزادات عالمية تعرض سجاد نادر فى أمريكا.. تخيل سعرها

1/2/2024 2:38:41 PM
(MENAFN- Youm7) تستعد دار بونهامز للمزادات العالمية، بشرق الولايات المتحدة، لتقديم مزاد بعنوان "السجاد والمنسوجات الفاخرة"، وذلك يوم 18 يناير الجارى .


ومن بين القطع الفنية التي سيتم عرضها في المعرض قطعة من المنسوجات يتم طرحها للبيع، وهى سجادة أصفهان الفارسية المبكرة، ويقدر ثمنه ما بين 15 إلى 20 ألف دولار أمريكى.


سجادة أصفهان الفارسية


ففى هذا المزاد، يوجد مجموعة مهمة من السجاد الكلاسيكى النادر ذات الجودة المتحفية، وسوف تجد سجادة الكاراز المذهلة التى تعود للقرن السادس عشر من هابسبورج بإسبانيا بالإضافة إلى العديد من السجاد الفارسي المختلف من القرن السابع عشر، كما يضم المزاد
العديد من
السجاد المبكر الآخر من بلاد فارس والهند والأناضول وأوروبا.


وسبق باعت دار بونهامز، للمزادات العالمية، في مزاد "المستشرقين"، العديد من اللوحات الفنية، والتي منها لوحة "الفتاة المصرية ناقلة مياة" للفنان النمساوى لودفيج دويتش(1855-1935)، وتم بيعها بثمن 14.080 الف جنيه إسترلينى.







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