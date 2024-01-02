كُتاب يتحدثون عن الحب فى عصر السوشيال ميديا.. من روميو وجولييت إلى السيلفي

MENAFN - Youm7) أكد كتاب ونقاد على الحاجة الماسة في عصر السوشيال ميديا إلى خلق حالة من الوعي لدي الأجيال الجديدة بمفهوم الحب كعاطفة إنسانية وكيف تنمو وكيف تتطور وأضافوا خلال الندوة التي أقيمت في مكتبة مصر العامة بالزواية الحمراء لمناقشة كتاب قصص العشق الأربعو للكاتب عبود مصطفى عبود أن وجود مؤلفات فكرية في المكتبة العربية تؤصل للحب عبر استعراض أهم قصصه عبر التاريخ أمر بالغ الأهمية في إطار تشكيل وعي الأجيال الجديدة خاصة في عصر السوشيال ميديا.

الكاتب الصحفي والروائي السيد شحتة أكد أن الحديث عن الحب في هذا التوقيت تحديداً يكتسب أهمية كبيرة ففي ظل التغول الذي يزداد يوما بعد الآخر للذكاء الاصطناعي يجب أن يكون هناك ضغطا في المقابل من أجل الدفاع على كل ما من شأنه أن يحفظ للإنسان إنسانيته.

وقال إن الحديث عن الحب والعشق يأتي في إطار تحرك ثقافي يجب أن يتواصل من أجل الأنسنة حتى لا نتحول في ظل عصر السوشيال ميديا إلى مفعول به يقاد ويشكل وعيه من أجل تحويله إلى كائن استهلاكي غير قادر على الفرز.

وأضاف أن محاولة تسليط الضوء على الحب بوصفه أحدى المشاعر الإنسانية الفطرية يمكن أن يساهم في إذابة الجليد الذي أصبحت مشاعرنا حبيسة بين جدرانه منذ فترة طويلة بفعل التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

وقال أن عبود مصطفى عبود في كتابه لم يحول الحب إلي مجرد قضية أو مادة كتابة ولكنه جاهد لأن يجعلنا نعيش داخل كل قصة من قصص العشق الاربعون بطريقة جذابة تمنحنا القدرة على معايشة السياق العام.

ومن جانبه قال دكتور عوض الغباري أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة القاهرة أن الكتاب يتناول قصص الحب بين الأدب والفن مؤكدأ أن الكاتب لخص فكرة الكتاب في المقدمة الموجزة والتي طرح فيها رؤيته.

وأضاف أن الأسلوب الذي انتهجه الكاتب في صياغة القصص مشوق جدا كما اعتمد على عدد كبير جدا من المصادر في استخلاص المعلومات

التي جاءت موظفة في كل قصه من القصص.

ومن جانبه

تحدث الدكتور عبد الرحيم درويش استاذ الإعلام بجامعة بني سويف على مغزى اختيارات الكاتب لهذه القصص تحديدا والتي تنوعت من القصص الحقيقية والأساطير والقصص التي ألفها مشاهير الكتاب مثل روميو وجوليت للأديب الإنجليزي وليم شكسبير.

الأديب الروائى رضا محروس أكد أن كتاب قصص العشق الأربعون ليس كتاب بحثي اكاديمي يستقي المعلومة من مصدر ثم يلقي بها بين دفتي كتاب وإلا لجاءت القصص جامدة بلا روح أو نبض بل استخدم الكاتب تكنيك الكتابة القصصية وأدواتها التي يمتلكها

بحرفية وبراعة لذا جاءت القصص

لحما ودما

تنبض بالحياة والحركة.

ومن جانبه قال الكاتب عبود مصطفى عبود أنه سعيد بكل النقاشات التي جرت حول كتاب قصص العشق الأربعون مؤكداً على أنه كان حريصاً على تتنوع طرق الكتابة من قصة إلى أخرى ولا تمضي على وتيرة واحدة.







