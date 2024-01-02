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واتساب يحظر أكثر من 71 ألف حساب فى الهند خلال شهر واحد.. لهذا السبب

1/2/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) فى عام 2023 تصدرت حالات الاحتيال عبر الإنترنت الكثير من العناوين الرئيسية، وفى معظم هذه الحالات اتصل المحتالون بضحاياهم باستخدام تطبيق واتساب ، ووصلت حالات الاحتيال إلى مستويات عالية لدرجة أنه حتى الحكومة الهندية اضطرت إلى التدخل ومطالبة الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفقًا لأحدث التقارير، حظر واتساب أكثر من 71 ألف حساب في الهند في شهر نوفمبر 2023، وفقا لتقرير indiatoday.



ويشير التقرير إلى أنه التزامًا بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة لعام 2021، كشفت منصة واتساب أنها فرضت حظرًا قياسيًا على أكثر من 71 ألف حساب مشكوك فيه في الهند طوال نوفمبر 2023 ، وخلال الفترة من 1 نوفمبر إلى 30 نوفمبر، قامت الشركة بشكل استباقي بحظر 19,54,000 حساب حتى قبل تلقي أي تقارير من المستخدمين، كما هو مفصل في تقرير الامتثال الشهري الخاص بها.



وأضاف التقرير أنه نظرًا لكونه منصة المراسلة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع مع قاعدة مستخدمين تتجاوز 500 مليون في الهند، فقد تعامل واتساب مع 8841 تقرير شكوى خلال شهر نوفمبر، ويشير مصطلح "الحسابات المتخذة" إلى الحالات التي اتخذ فيها واتساب إجراءات تصحيحية بناءً على هذه التقارير، وقد يتضمن ذلك إما حظر حساب أو إعادة حساب محظور مسبقًا نتيجة للإجراء المتخذ.



كما شارك تقرير سلامة مستخدم واتساب أيضًا رؤى حول شكاوى المستخدمين الواردة، إلى جانب الإجراءات المقابلة التي اتخذتها المنصة، بالإضافة إلى ذلك فقد حددت الإجراءات الوقائية الخاصة بـ واتساب والتي تهدف إلى الحد من إساءة الاستخدام على نظامها الأساسى ، ووفقًا لهذه الجهود أنشأ المركز لجنة الاستئناف للتظلمات (GAC) لمعالجة المخاوف التي أثارها الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الهنود فيما يتعلق بالمحتوى والقضايا الأخرى.



وستتعامل اللجنة المنشأة حديثًا مع الطعون المقدمة من المستخدمين الذين يطعنون في القرارات التي تتخذها منصات التواصل الاجتماعي، وشدد واتساب أيضًا على التزامه بمنع ومكافحة إساءة الاستخدام.



وتعتمد الشركة على فريق متخصص من المحترفين، بما في ذلك المهندسين وعلماء البيانات والمحللين والباحثين والخبراء في مجال إنفاذ القانون والسلامة عبر الإنترنت وتطوير التكنولوجيا للإشراف على هذه الجهود وتعزيزها.



وفي ملاحظة ذات صلة، سيشهد هذا العام تغييرًا كبيرًا لمستخدمي واتساب على نظام Android، حيث لن يتمكنوا بعد الآن من عمل نسخة احتياطية لمحادثاتهم مجانًا.



ولسنوات ، زودت جوجل المستخدمين بسهولة النسخ الاحتياطي لمحادثاتهم على واتساب على Google Drive دون المساس بمساحة البيانات المجانية البالغة 15 جيجابايت، لكن كل ذلك على وشك أن يتغير هذا العام.



وتم الإعلان سابقًا أنه في النصف الأول من هذا العام، ستبدأ النسخ الاحتياطية لمحادثات واتساب في المساهمة في حدود تخزين Google Drive للمستخدمين، مما يؤثر على أولئك الذين يعتمدون على الحصة المجانية البالغة 15 جيجابايت.



ويعني هذا التغيير أن الأشخاص الذين كانوا يعتمدون على Google Drive لحماية ذكرياتهم ومحادثاتهم القيمة سيحتاجون الآن إلى التفكير في الاستثمار في مساحة تخزين إضافية من خلال WhatsApp مع Google One.



وتعمل هذه الخطوة الإستراتيجية على مواءمة ممارسات Android مع قيود التخزين الموجودة بالفعل في iCloud الخاص بـ iPhone، ويقدم Google One، وهو المصطلح الذي يشير إلى خطط الاشتراك المرتبطة بـ Google Drive، ثلاث خطط رئيسية على أساس شهري أو سنوي.
















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