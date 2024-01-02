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مسؤولة سابقة بجوجل: إدعاءات ماسك بأن الذكاء الاصطناعى سيقتلنا جميعًا ليس لها دليل

1/2/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) قالت توجو ديوك المسؤولة السابقة في جوجل ومدير برنامج الذكاء الاصطناعي، أن إدعاءات إيلون ماسك بأن الذكاء الاصطناعي (AI) "سيقتلنا جميعًا" ليس لها دليل وفقا لتقرير thesun .



وقالت، إن الملياردير ايلون ماسك غريب الأطوار ورغم أنه من أشد المنتقدين للذكاء الاصطناعي وتحدث بصراحة عن المخاطر التي يشكلها، لكن شركته xAI كشفت عن برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي يسمى Grok الشهر الماضي.



وقال ماسك أثناء حضوره قمة سلامة الذكاء الاصطناعي العالمية في المملكة المتحدة في أوائل نوفمبر : "هناك فرصة، فوق الصفر، أن يقتلنا الذكاء الاصطناعي جميعًا ، واعتقد أن الأمر بطيء ولكن هناك بعض الفرص.



وتشمل المخاطر التي يتحدث عنها ماسك وخبراء مثل ديوك انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الصور النمطية الخطيرة، وانتهاكات الخصوصية، وحقوق النشر، والمعلومات المضللة، والهجمات السيبرانية ،بل ويخشى البعض من احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة البيولوجية والنووية.



وتقول ديوك: "لا يوجد دليل على حدوث ذلك حتى الآن، لكن بالطبع هذا شيء يمكن أن يشكل خطرا في المستقبل."



وفي الوقت الحالي، فإن المخاوف الأكثر عظمة من الذكاء الاصطناعي هي مجرد تشاؤم جامح.



وأوضحت دوق: "الشيء الوحيد الذي أراه يجعل الناس يعتقدون أن هذه الأشياء هي مع أمثال الذكاء الاصطناعي التوليدي، فهم يقولون إن لديه شكلاً من أشكال الخصائص الناشئة، حيث يبتكر قدرات لم يتم تدريبه على ابتكارها".



الخصائص الناشئة هي سلوكيات تولد من تفاعلات الذكاء الاصطناعي مع المستخدمين البشريين، ولكن لم تتم برمجتها أو تصميمها بشكل صريح من قبل منشئيها.



وأضافت ديوك: "أعتقد أن هذا هو المكان الذي يأتي فيه الخوف، إذا استمر الأمر على هذا النحو، إلى أي مدى يمكن أن يصل؟".



ولا تعتقد ديوك، التي أسست منظمتها Diverse AI لتحسين التنوع في قطاع الذكاء الاصطناعي، أن البشر لديهم الكثير من الأعذار إذا كانت الآلة الذكية في الواقع فعالة.





وأوضحت: "في النهاية، نحن من نقوم ببنائها ، ونحن من نقوم بتدريب هذه النماذج ولا أعتقد أن لدينا أي أعذار على الإطلاق.



وتقول ديوك، إنه يجب على البشر تدريب الذكاء الاصطناعي بنفس الطريقة التي نربي بها أطفالنا، مع مستوى من الأبوة والأمومة السبب والنتيجة.



وقالت: "إن الأمر يشبه تربية طفل ويجب على مطوري الذكاء الاصطناعي تشجيع التعلم المعزز بدلاً من التعلم غير الخاضع للإشراف.



وبخلاف ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي "سيفعل أشياء تتجاوز ما هو مقصود منه" من خلال مطاردة التعزيز الإيجابي.



وعلى الرغم من ذلك فلا ينبغي تجاهل تأثير وجود إطار عالمي تتحمل من خلاله كل دولة المسؤولية.



وحثت ديوك على أن "إطار الذكاء الاصطناعي المسؤول إذا تم تنفيذه منذ البداية، فإن بعض هذه المخاوف ستكون غير موجودة".



ومن المقرر استخدام الذكاء الاصطناعى فى الحكومة، ولأنه يحتوي على كل هذه المشكلات المتأصلة فمن المهم جدًا وضع أطر العمل الصحيحة لان له جوانب جيدة وسيئة وبالتأكيد علينا أن نكون على دراية بالجوانب السيئة.












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