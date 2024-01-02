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مصيدة التحرش.. فتاتان تبتكران روبوت دردشة لكشف الاستغلال الجنسى فى العمل

1/2/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Youm7) أنشأت امرأتان روبوت دردشة يعمل بالذكاء الاصطناعي للسماح للأفراد في مكان العمل بمعرفة ما إذا كانوا ضحايا للتحرش الجنسى بسهولة، وتسمح هذه الأداة، التى تهدف إلى مساعدة الضحايا على الإبلاغ عن كل من التمييز والعنصرية وكذلك التحرش الجنسي بشكل مجهول، للأفراد بطرح أسئلة شخصية على روبوت الذكاء الاصطناعي لتقييمها والإجابة عليها.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يطرح الموظفين على روبوتات الدردشة، الذين تدربوا على قانون المساواة في العمل، أسئلة مثل: "مديري يطلب مني باستمرار تناول العشاء معه ويمسك ذراعي.. لقد قلت لا عدة مرات وهذا يجعلني أشعر بالقلق، هل هذا تحرش جنسي؟".





وتعد الأداة جزء من تطبيق يسمى "SaferSpace"، أسسته خبيرة العلاقات العامة روث سباركس ورائدة الأعمال سونيتا جوردون.





وأوضحت روث: "أردنا إنشاء شىء لا يمنح الضحايا صوتًا فحسب، بل يساعد أيضًا المؤسسات على خلق بيئات أكثر أمانًا".





تم تصميم التطبيق ليتم استخدامه من جانب الشركات والجامعات، ففي المملكة المتحدة، تعرضت 58% من النساء للتحرش الجنسي في مكان العمل، وفي الحرم الجامعي تعرض 68% من الطلاب للتحرش، لكن 79% من الضحايا لا يبلغون عن ذلك، لذلك قالت الباحثة البريطانية روث: "لقد حفزتنا الإحصائيات المرعبة والقصص الشخصية على إنشاء هذه الأداة، فنحن بحاجة ماسة إلى بيئات أكثر أمانًا".





تميز الأداة نفسها بعدة طرق، فهى تدعم عدم الكشف عن الهوية، وهي ميزة مهمة تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن حادث دون خوف من ردود الفعل العنيفة.



ويقول مؤسسوها إن هذا الجانب حيوي بشكل خاص في المؤسسات الهرمية، حيث يمكن لاختلال توازن القوى أن يثني الناس عن تقديم شكوى.



وأوضحت روث: "نحن بحاجة إلى تشجيع التقارير على نطاق أوسع، يفتقر العديد من الضحايا إلى المعلومات حول كيفية الإبلاغ عن حادث ما، ويخشون ألا يتم أخذهم على محمل الجد، أو يجدون أن عملية الإبلاغ برمتها مخيفة للغاية".





يمكن أن يكون السؤال: "لقد رأيت محاضرًا يتحدث إلى مجموعة من الطلاب ذوى البشرة الداكنة، وأشار إليهم باسم "أنتم أيها الناس". هل هذه عنصرية؟



سيجيب روبوت الدردشة: "لا، هذه ليست عنصرية بالضرورة"، يمكن اعتباره شكلاً من أشكال التمييز على أساس العرق، ولكن بدون مزيد من السياق، من المستحيل تحديد ما إذا كان هذا هو الحال أم لا.



والسؤال الآخر هو: "هل يجب أن أبلغ عن مديري إذا استمر في دعوتي إلى منزله؟"



سيجيب الذكاء الاصطناعي: "يعتمد الأمر على السياق ومستوى راحتك، إذا كنت تشعر بعدم الارتياح أو التهديد، فمن الأفضل التحدث مع رئيسك في العمل حول ما تشعر به واطلب منه توضيح نواياه، وإذا لم يتحسن الوضع، فقد ترغب في التفكير في الإبلاغ عنه."



قالت روث، 'الأمر لا يتعلق بمجرد تقديم شكوى؛ وقالت: "إن الأمر يتعلق بتزويد المؤسسات بالبيانات والأدوات التي تحتاجها لإحداث تغيير حقيقي".



وتابعت: "من خلال فهم تواتر وطبيعة القضايا، يمكن للمنظمات تطوير تدخلات فعالة.. لدى العديد من المنظمات سياسات قوية مطبقة، لكن السياسات لا تساوي الحماية."



وأضافت روث، "أثناء تطوير SaferSpace، كثيرًا ما كنت أنا وسونيتا نفكر في تجاربنا الخاصة، إنه تذكير بأن هذا ليس مجرد مسعى تجاري بالنسبة لنا؛ إنها شخصية للغاية".



تعتقد المرأتان أن هذه الأداة يمكن أن تكون حيوية بشكل خاص في أعقاب قضايا التحرش الجنسي وسوء السلوك البارزة.














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